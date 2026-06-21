हेमकुंड साहिब हिंसक झड़प मामले में सांप्रदायिक रंग? जानें उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा
श्रीहेमकुंड साहिब यात्रा के के दौरान स्थानीय लोगों और सिखों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प पर प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। सरकार ने मामले में सांप्रदायिक एंगल होने की बात से भी इनकार किया है।
उत्तराखंड सरकार ने श्रीहेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना में सांप्रदायिक एंगल को खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि इस मामले को धार्मिक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि मामले को सांप्रदायिक बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया है कि यह घटना दो पक्षों के बीच हुए मतभेदों के वजह से हुई है और इसमें किसी भी तरह का कोई धार्मिक विवाद नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत हमेशा शांति और सम्मान की है। सरकार धर्म के नाम पर माहौल बिगड़ने नहीं देगी।
जांच के निर्देश जारी किए जा चुके
उन्होंने आगे बताया कि 'गढ़वाल के इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) को इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आईजी से कहा गया है कि मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। गृह सचिव ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन सभी तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा।
गृह सचिव शैलेश बगोली तीर्थयात्रियों, स्थानीय निवासियों और संबंधित पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा है और साथ ही किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस से मदद लेने की अपील की है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) से मामले में रिपोर्ट तलब की गई है।
क्यों उपजा विवाद?
आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में 16 जून को मत्था टेककर वापस आ रहे कुछ निहंग सिखों का कर्णप्रयाग बाजार में कार पार्क करने को लेकर स्थानीय लोगों से मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था जिसके बाद उन्होंने कथित रूप से तलवार से हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया था।
तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया
एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एयर एंबुलेस के जरिए देहरादून भेज दिया गया, जबकि अन्य तीन घायलों की हालत स्थित थी। इसके बाद पुलिस ने चार सिखों को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद से ही माहौत तनावपूर्ण बना हुआ है। बता दें कि रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा का प्रमुख केंद्र है। यहीं से यात्रा बदरीनाथ और केदारनाथ के लिए निकलती है। वहीं, चमोली में कर्णप्रयाग हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ यात्रा का प्रमुख केंद्र है।
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