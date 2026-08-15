मेलोनी पर टिप्पणी को लेकर फिर भड़के CM धामी, इंदिरा-सोनिया का जिक्र कर राहुल गांधी पर बरसे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भाषा को लेकर एकबार फिर तीखा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि राहुल अब मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अपमानित करने से नहीं चूंकते।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भाषा को लेकर एकबार फिर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी महिलाओं का अपमान करते हैं। सीएम ने कहा कि राहुल मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अपमानित करने से नहीं चूक रहे हैं।
सीएम ने एक्स पर लिखा 'राजनीतिक असफलताओं से हताश राहुल गांधी अब इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वे मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अपमानित करने से नहीं चूकते। राहुल गांधी के क्रियाकलाप उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शातें हैं।'
धामी ने कहा 'इनकी (राहुल गंधी) की दादी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। मां ने पूरे देश को चलाया है। वे कैसे एक दूसरे से गले मिलते हैं और कैसे एक दूसरे देश की राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं का अपमान करना है। इसलिए देश के अंदर महिलाओं के लिए जो बिल आ रहा था उस बिल को इन्होंने पास नहीं होने दिया। इनकी जितनी निंदा की जाए कम है।'
राहुल ने ऐसा क्या कहा?
दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय कन्वेंशन के समापन समारोह को संबोधित किया था। राहुल ने मोदी सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाते थे। अपने संबोधन के दौरान राहुल ने मंच पर मौजूद कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित को गले लगा लिया था। गले मिलने के बाद संदीप दीक्षित मजाकिया अंदाज में पूछते हैं 'आप मुझे मेलोनी (इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी) समझकर तो गले नहीं लगा रहे थे?' इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। वहीं राहुल इस दौरान कहते हैं कि ‘पता नहीं इनके (केंद्र सरकार) दिमाग में किसने डाल दिया है कि विदेश नीति का मतलब गले लगना होता है।’
संदीप दीक्षित को लगा लिया था गले
इसके बाद सीएम धामी ने एक्स पर राहुल और संदीप दीक्षित का गले लगने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि ‘राहुल गांधी की भाषा दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस स्तर की भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य राजनीतिक संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह भारत की भाषा नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की मर्यादा पर कलंक है। जनता इनके शब्द भी देख रही है, संस्कार भी और सोच भी। इसीलिए देश इन्हें लगातार नकारता आया है और आगे भी नकारता रहेगा।’
आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बोले धामी
सीएम धामी ने कहा चुनाव आते ही कांग्रेस को उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता याद आने लगती है। वोटबैंक की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस अब हर मुद्दे को जाति का रंग देकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की इस चुनावी नौटंकी और बांटने की राजनीति को अच्छी तरह पहचान चुकी है।
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