सड़कों का रियलिटी चेक करने खुद उतरेंगे CM धामी, अधिकारियों को 50 दिन का समय

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि वे प्रदेश में सरकारी मशीनरी के विकास का रियलिटी चेक करेंगे। सड़कों से ही सफर करेंगे। अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया है।

उत्तराखंड में सड़कों की हकीकत परखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सड़क मार्ग से ही सफर करेंगे। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया गया है।

सरकारी मशीनरी के कामकाज और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क मार्ग से सफर करेंगे। जिस जिले से वे गुजरेंगे, वहां अफसरों के साथ योजनाओं की समीक्षा होगी। साथ ही सीएम लोगों के बीच जाकर उनके मन की बात जानेंगे।

बुधवार को सीएम ने सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। यह पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर विकास कार्यों की हकीकत परखने जा रहे हैं। इससे पहले गांवों में प्रवास कार्यक्रम के तहत वे कई गांवों में भी रुके हैं।