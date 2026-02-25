Hindustan Hindi News
अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का पता कब तक चलेगा? हिन्दुस्तान उत्तराखंड समागम में CM धामी का जवाब

Feb 25, 2026 12:15 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
हिन्दुस्तान उत्तराखंड समागम -2026 कार्यक्रम के दौरान सीधी बात में सीएम धामी से अंकिता भंडारी हत्याकांड और वीआईपी को लेकर सवाल किया गया। धामी ने बताया कि अंकिता के माता-पिता की सहमति के बाद ही सीबीआई जांच के संस्तुति दी गई। 

हिन्दुस्तान उत्तराखंड समागम -2026’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीधी बात में सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। सीएम धामी पर अंकिता प्रकरण से लेकर एंजेल चकमा और मजारों पर बुलडोजर ऐक्शन समेत कई सवाल दागे गए। अंकिता केस में सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड की बेटी के साथ जो घटना हुई, वह हम सबके लिए दुखी करने वाली हैं। वीआईपी मामले में सीबीआई जांच कर रही है, जल्द ही इस मामले से भी पर्दा उठ जाएगा।

सीएम धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि यह वाकई दुखद घटना है। हमने घटना के तत्काल बाद आरोपियों को गिरफ्तारी के आदेश दिए। घटना के अगले ही दिन तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया। महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप का गठन किया। 6 महीने की जांच के दौरान अखबारों में भी निकाला कि किसी के पास भी कोई जानकारी है तो बताएं। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अदालत ने भी एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जताई। 1000 पेज की रिपोर्ट दायर हुई। दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वे आज भी जेल में बंद हैं।

ऑडियो प्रकरण को मुद्दा बना रही कांग्रेस

सीएम धामी ने आगे कहा कि एक ऑडियो क्लिप में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसमें एक पार्टी दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बिना कोई मुद्दा के प्रदेश में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित माता-पिता हैं। मैंने अंकिता के माता-पिता से बात की। उन्होंने वीआईपी के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई। तब हमने फैसला लिया।

वीआईपी पर धामी- हम किसी को बचा नहीं रहे

वीआईपी को लेकर धामी ने कहा कि इसमें किसी को बचाने का कोई सवाल नहीं है। हमने शुरू से कहा है कि किसी के पास कोई भी जानकारी है तो उसे दे दें। कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चलेगी। जिसके खिलाफ सबूत होगा, उस पर ऐक्शन लिया जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे मुद्दा ढूंढ रहे हैं।

एंजेल चकमा की हत्या नस्लभेदी नहीं- सीएम धामी

सीएम धामी ने एंजेल चकमा प्रकरण को नस्लभेदी हमला होने से इनकार किया। धामी ने कहा कि आरोपियों में एक मणिपुरी और नेपाली भी था। यह बच्चों का आपसी झगड़ा था। पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक नेपाल में है, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

'मोहम्मद' दीपक पर धामी

राहुल के मोहम्मद दीपक से मुलाकात पर धामी ने कहा कि राहुल गांधी सभी मोहम्मद नाम पसंद हैं। उन्हें मोहम्मद नाम पसंद है। इसलिए मिलने बुलाया। हम कहां तोड़ रहे हैं किसी को... हम सबको जोड़ रहे हैं। यहां डेमोग्राफी खराब हुई है, उसे ठीक कर रहे हैं। यहां राज्य में किसी प्रकार कोई ऐसा माहौल नहीं है।

