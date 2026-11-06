अजीत डोभाल के ‘अपमान’ से लेकर ‘घुसपैठिए’ वाले बयान तक, राहुल-अखिलेश पर भड़के सीएम धामी
अजीत डोभाल के अपमान से लेकर ‘घुसपैठिए’ वाले बयान तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला।
धामी ने कहा कि ‘डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, उद्योग, स्वरोजगार सहित अलग-अलग क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक ताकतें विकास पर सार्थक चर्चा करने के बजाय भ्रम और टकराव का वातावरण बनाने लगी हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना और असमहति रखना सबका अधिकार है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को भड़काना और अफवाहें फैलाना और हिंसा को प्रोत्साहित करना ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।’
सीएम ने आगे कहा 'चुनाव परिणाम अनुकूल आए तो वही व्यवस्था सही हो जाती है। और चुनाव परिणाम उनके अनुकूल न आए तो ईवीएम दोषी हो जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन दोषी हो जाती है। ये दोहरा रवैया लोकतंत्र की प्रति ईमानदारी नहीं है। अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस बहकावे में आने वाली नहीं है। इनके 'युवराज' जब देश के हमारे महान सपूत हमारे उत्तराखंड की धरोहर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का अपमान करते हैं तो इनके नेता चुप्पी साध लेते हैं। हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले इनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के नेता और राहुल गांधी के मित्र अखिलेश यादव उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया बताते हैं तब भी इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता।'
'गठबंधन ही पहली प्राथमिकता है'
धामी ने कहा ‘हम लोग अवैध रूप से भारत में आने वाले लोगों को घुसपैठिया बुलाते हैं और कांग्रेस के सहयोगी हम उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया बताते हैं। ये कैसी विडंबना है। इनके लिए उत्तराखंड का सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान नहीं बल्कि गठबंधन ही पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के झूठे वादे कर रही है, उसे सबसे पहले उन राज्यों में अपनी सरकारों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए।’
अमित शाह भी कार्यक्रम में हुए शामिल
आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया और धामी सरकार के 10 साल के विकास कार्यों का जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग