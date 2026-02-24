मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सचिव की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई, केस
गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में उनके निजी सचिव ने देहरादून की डालनवाला कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसने उत्तराखंड के प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव विनय शंकर पांडेय (आईएएस) के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाए जाने की पुष्टि हुई है। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बीते शनिवार को जानकारी मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने विनय शंकर पांडेय के नाम, पद और पहचान का दुरुपयोग करते हुए फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल तैयार की है। जैसे ही यह बात उनके विभाग और निजी स्टाफ तक पहुंची, हड़कंप मच गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस फर्जी आईडी का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने, आर्थिक ठगी करने या शासन की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सकता था।
डालनवाला कोतवाली में मुकदमा
मामले की गंभीरता को देखते हुए विनय शंकर पांडेय के निजी सचिव विकास कुमार ने देहरादून की डालनवाला कोतवाली में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत के साथ फर्जी फेसबुक आईडी के स्क्रीनशॉट और यूआरएल लिंक भी पुलिस को सौंपे गए हैं, ताकि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सके।
साइबर सेल जांच में जुटी
देहरादून पुलिस ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। विशेषज्ञ उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यह फर्जी अकाउंट बनाया गया या संचालित किया गया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस आईडी के माध्यम से किसी व्यक्ति से संपर्क किया गया या कोई आर्थिक लेनदेन का प्रयास हुआ या नहीं।
जनता से अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या सरकारी पदाधिकारी के नाम से आने वाली संदिग्ध फ्रेंड रिक्वेस्ट या संदेशों पर भरोसा न करें। किसी भी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत, बैंकिंग या गोपनीय जानकारी साझा न करें। यदि ऐसा कोई संदिग्ध अकाउंट दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल को सूचित करें।
