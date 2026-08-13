‘बद से बदतर होती जा रही’… राहुल गांधी की भाषा पर बुरी तरह भड़के सीएम धामी, VIDEO भी किया शेयर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने राहुल का एक वीडियो भी शेयर किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। धामी ने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। धामी ने इसके साथ ही अपने 'एक्स' हैंडल पर एक भी वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय कन्वेंशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में राहुल मोदी सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं।
सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'राहुल गांधी की भाषा दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस स्तर की भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य राजनीतिक संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।'
उन्होंने आगे कहा ‘यह भारत की भाषा नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की मर्यादा पर कलंक है। जनता इनके शब्द भी देख रही है, संस्कार भी और सोच भी। इसीलिए देश इन्हें लगातार नकारता आया है और आगे भी नकारता रहेगा।’
राहुल ने विदेश नीति पर उठाए सवाल
दरअसल धामी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें नई के मावलंकर हॉल में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय कन्वेंशन के समापन समारोह में राहुल गांधी कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित को मंच पर ही गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे। राहुल इस दौरान कहते हैं कि 'पता नहीं इनके (केंद्र सरकार) दिमाग में किसने डाल दिया है कि विदेश नीति का मतलब गले लगना होता है।' इसके बाद राहुल मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को कसकर गले लगा लेते हैं।
गले मिलने के बाद संदीप दीक्षित मजाकिया अंदाज में पूछते हैं 'आप मुझे मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगा रहे थे?' इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।
राहुल गांधी और क्या-क्या बोले?
आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की आजादी छीनना चाहते हैं। भारत को किसी एक तय व्यवस्था में ढालने के बजाय देश के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम इनको पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी रात में नहीं सोते हैं। उसके अलग-अलग कारण हैं। कुछ स्पष्ट हैं, कुछ छिपे हुए हैं।'
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