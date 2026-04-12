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पर्यटन, व्यापार और ढाई घंटे… CM ने गिनाए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के फायदे; 14 अप्रैल को PM करेंगे लॉन्च

Apr 12, 2026 04:43 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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यह छह लेन एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जो दिल्ली से शुरू होकर बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा।

पर्यटन, व्यापार और ढाई घंटे… CM ने गिनाए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के फायदे; 14 अप्रैल को PM करेंगे लॉन्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उदघाटन करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक्सप्रेवे उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देगा और राज्य को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में और ज्यादा मजबूत बनाएगा।

उदघाटन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस एक्सप्रेसवे के फायदों को गिनाया है। रविवार को मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा ‘उदघाटन के बाद देहरादून से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से देहरादून जाने का समय दो से ढाई घंटे का होने वाला है और ये हमारी राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक्सप्रेवे के जरिए सभी को बहुत आसानी होने वाली है। इसके जरिए किसानों, आम नागरिकों और व्यापारियों को काफी आसानी होने वाली है। पर्यटन के लिए आने वाले और अपने काम के लिए जाने वाले, तो हर तरह से ये एक्सप्रेसवे सभी के लिए सुविधाजनक होने वाला है।’

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'2014 से राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली'

पीएम मोदी के उत्तरखंड आगमन पर उन्होंन कहा ‘प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को कोई न कोई उपहार दिया है जो हमेशा लोगों की याद में रहते हैं। और उनके 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। वे जितनी बार आए हैं उतनी बार उपलब्धियां मिली हैं।’

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उदघाटन को बताया एतिहासिक क्षण

सीएम ने आगे कहा ‘इसबार बहुत ही एतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से देहरादून आने वालों के लिए समय बहुत कम लगने वाला है। एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आने पर हमेशा उत्तराखंड के लोग उत्साहित रहते है क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंडवासियों के दिल में भी प्रधानमंत्री बसते हैं।’

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छह लेन एक्सप्रेसवे

आपको बता दें कि यह छह लेन एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जो दिल्ली से शुरू होकर बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे रियल एस्टेट और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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