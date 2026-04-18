जनशिकायत की पड़ताल करने अचानक पहुंचे CM, वीडियो कॉल पर अफसरों की लगा दी क्लास; लाइव दिखाई कमी
धामी को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के लिए सचिवालय में बैठक करनी थी, लेकिन उनका काफिला समीक्षा बैठक में पहुंचने के बजाए सीधे राजपुर रोड स्थित जाखन पहुंचा। मुख्यमंत्री शिकायतकर्ता विवेक मदान को तलाशते हुए उनकी दुकान के बाहर पहुंच गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा से पहले शुक्रवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वे अफसरों की कारगुजारी पर चौंक गए। जाखन में बना फुटपाथ बिजली लाइन बिछाने के लिए खोदा गया। बाद में सही तरीके से भरान न होने पर फुटपाथ धंस गया। धामी ने अफसरों की कोताही पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य सचिव को वीडियो कॉल कर वास्तविक हकीकत दिखाई।
धामी को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के लिए सचिवालय में बैठक करनी थी, लेकिन उनका काफिला समीक्षा बैठक में पहुंचने के बजाए सीधे राजपुर रोड स्थित जाखन पहुंचा। मुख्यमंत्री शिकायतकर्ता विवेक मदान को तलाशते हुए उनकी दुकान के बाहर पहुंच गए। विवेक ने सीएम हेल्पलाइन में शहर में अंडरग्राउंड की जा रही बिजली लाइन के काम से हो रही परेशानी की शिकायत की थी।
शिकायकर्ता ने सीएम को क्या बताया?
मुख्यमंत्री ने विवेक को बताया कि वह उन्हीं की शिकायत की वस्तुस्थिति जानने के लिए उनके पास आए हैं। धामी ने कहा, बताइये मदान साहब क्या समस्या है, सड़क कहां पर खोदी गई है। इस पर विवेक ने कहा-सर, आपकी बहुत तारीफ सुनी है, हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी समस्या को सुना जाएगा। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी दुकान के आगे फुटपाथ पर अंडरग्राउंड केबलिंग के बाद धंस रही सतह को दिखाते हुए बताया कि, यूपीसीएल ने यहां खुदाई के बाद लापरवाही से बिजली की तारें बिछाई हैं। अच्छे से लेबलिंग न होने से सड़क का यह हिस्सा धंसने लगा है। टाइल्स टूट रही हैं। विभागों में आपसी समन्वय की भी कमी नजर आ रही है।
मौके पर व्यापारी उमाशंकर गौतम ने बताया कि यही स्थिति राजपुर रोड मुख्य सचिव के आवास के पास से जाखन तक है। करीब ढाई सौ परिवार इसकी वजह से परेशान हैं। पानी की निकासी भी खुदाई की वजह से प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद अंडरग्राउंड केबलिंग के दौरान सड़क के ऊपर छोड़ी गई बिजली लाइन को देखा और अधिकारियों से इस बारे में सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन को फोन लगाया और जाखन में विवेक मदान की बताई गई समस्या को वीडियो कॉल से दिखाया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस कार्य के लिए जवाब मांगने को भी कहा। उन्होंने इस तरह के सभी प्रकरणों का समाधान एक साथ करने के भी निर्देश दिए।
लाइव दिखाई दून की स्थिति
धामी जब मौके पर निरीक्षण कर रहे थे, तब हेल्पलाइन समीक्षा के लिए प्रदेशभर के अफसर जुड़े थे। धामी ने मोबाइल से सबको जाखन की स्थिति लाइव दिखाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि समन्वय के साथ सही तरीके से काम करें, ताकि बार-बार खुदाई से जनता को परेशानी न हो।
सीएम की सुरक्षा में चूक पर अलर्ट हुए सुरक्षाकर्मी
राजपुर रोड पर निरीक्षण के दौरान ऐसा क्षण भी आया, जब शिकायतकर्ता, मुख्यमंत्री के करीब पहुंच गए। इस पर सुरक्षाकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उनको सावधान किया।
सड़क धंसने से तीन-चार लोग हो गए चोटिल
स्थानीय लोगों ने बताया कि अब तक सड़क के धंसने की वजह से कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। तीन-चार लोगों के फ्रैक्चर हुआ है। सीएम ने अधिकारियों से इसे गंभीरता से लेने को कहा।
अफसरों की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंडरग्राउंड लाइन होने के बावजूद कई स्थानों पर तार बाहर दिखना गंभीर खतरे का संकेत है, ऐसी लापरवाही से लोगों को करंट लग सकता है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को प्रदेशभर में ऐसे मामलों की जांच कर अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं।
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