दोहरी पेंशन लेने वालों को धामी ने दी टेंशन, CAG रिपोर्ट के बाद लिया ये एक्शन; अधिकारियों को सख्त निर्देश
राज्य के नियमों के मुताबिक सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद कोई भी कर्मचारी जन कल्याण से जुड़ी जैसे वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि का लाभार्थी नहीं बन सकता। धामी ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए ये भी कहा है कि आखिर सत्यापन के बावजूद इतने सारे लोग दोहरी पेंशन कैसे लेने में सफल रहे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहरी पेंशन ले रहे अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। यानी राज्य में अब दोहरी पेंशन का लाभ लेने वालों के खिलाफ गाज गिरना तय है।
धामी ने ये फैसला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के राज्य में पेंशन से जुड़े डेटा के एनालिसिस के बाद लिया है। कैग के डेटा एनालिसिस में पेंशन को लेकर कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। कैग रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में 1,377 लोग (सरकारी नौकरी से रिटायर होन के बाद) दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोहरी पेंशन का लाभ लेने वालों की पेंशन को तुरंत रोका जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने मामले की गहन जांच के आदेश दिए और अधिकारियों से हर स्तर पर जवाबदेही तय करने को कहा। धामी ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए ये भी कहा है कि आखिर सत्यापन के बावजूद इतने सारे लोग दोहरी पेंशन लेने में कैसे सफल रहे।
लाभ लेना नियमों के खिलाफ
मुख्यमंत्री ने साथ ही अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही मिले न कि फर्जी तरीके से इसका फायदा लाभ उठाने वाले अपात्र लोगों को इसका फायदा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेना नियमों के खिलाफ है।
सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट
उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों की गहन जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में इसे रोकने के लिए अलर्ट रहने के भी निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपात्र व्यक्तियों की सूची जल्द से जल्द भेजे। इसके बाद अधिकारियों से इस सूची का सत्यापान करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि राज्य के नियमों के मुताबिक सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद कोई भी कर्मचारी जन कल्याण से जुड़ी जैसे वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि का लाभार्थी नहीं बन सकता।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।