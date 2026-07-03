बीते साढ़े चार साल में कितने लोगों को मिली सरकारी नौकरी? CM पुष्कर सिंह धामी ने बताया
उत्तराखंड में बीते साढ़े चार साल में कितने युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान दी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि बीते साढ़े चार साल में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ राज्य में 34 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। धामी ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान यह जानकारी दी।
सीएम ने इस कार्यक्रम में 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जिनमें 182 अभ्यर्थी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस परीक्षा-2024 में चुने गए हैं जबकि 5 अभ्यर्थी कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित हुए हैं।
नकल विरोधी कानून को बताया बदलाव की वजह
सीएम ने इस दौरान कहा कि युवाओं का सरकारी भर्ती की प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। यही वजह है कि बीते साढ़े चार साल में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ 34 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ‘आज 187 और नए अभ्यर्थियों के सरकारी सेवाओं में जुड़ने से सरकार की इस कोशिश को और मजबूत मिली है। सख्त नकल विरोधी कानून और हमारी सरकार की पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के कारण आज युवाओं को उनकी योग्यता, क्षमता और परिश्रम के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।’
पीसीएस मुख्य परीक्षा में कितने उम्मीद हुए थे शामिल?
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में 71 हजार से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से 182 को चुना गया। अभ्यर्थियों की यह सफलता उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है। नियुक्ति पत्र सिर्फ सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाला दस्तावेज ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों के भरोसे और उम्मीदों का प्रतीक है। ये नियुक्ति पत्र जनता की सेवा करने का संकल्प भी है।
समान अवसर देने का भी जिक्र किया
उन्होंने कहा ‘हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी स्पष्ट है। जो संकल्प जनता के समक्ष लिए, उन्हें केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारने का काम किया। हमारा संकल्प है कि हर योग्य और प्रतिभाशाली युवा को समान अवसर मिले ताकि रोजगार की तलाश में युवाओं को राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। राज्य सरकार पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी, दोनों उत्तराखंड के विकास की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।’
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।