मॉनसून के बाद देहरादून में 324 मकानों पर बुलडोजर, घर नहीं छोड़ने वालों को आखिरी चेतावनी
देहरादून में मॉनसून के बाद प्रशासन रिस्पना नदी के किनारे 324 मकानों को ध्वस्त करेगा। अभी तक घर नहीं छोड़ने वालों को आखिरी वॉर्निंग दी गई है।
उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर ऐक्टिव हो गया है। आज भी देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून में सुबह से बारिश हो रही है। इस बीच देहरादून प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए मॉनसून के बाद अभियान शुरू होगा। प्रशासन ने अभी तक घर नहीं छोड़ने वालों को आखिरी चेतावनी नोटिस दिया है।
रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम मानसून समाप्त होते ही व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करेगा। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा सीमांकन के बाद चिन्हित 324 मकानों को हटाया जाएगा। कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित परिवारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें एमडीडीए के किफायती आवासीय फ्लैटों में स्थानांतरित होने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
पीड़ित परिवार को फ्लैट बांटे जाएंगे
नगर निगम के अनुसार प्रत्येक पात्र परिवार को पुनर्वास के तहत फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन कई परिवार अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही नियमानुसार ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा।
नगर आयुक्त ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में बने सरकारी ढांचों पर भी कार्रवाई जारी है। अब तक एक स्कूल, पंचायत भवन और ट्यूबवेल सहित तीन सरकारी संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। साथ ही, यदि नए सर्वे में अन्य मकान भी बाढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनके पुनर्वास के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।
दून-मसूरी में बारिश ने बढ़ाई परेशानी
देहरादून। दून और मसूरी के विभिन्न इलाकों में मंगलवार सुबह करीब एक घंटे तेज बारिश हुई। इससे स्कूल जाने के दौरान छात्रों, अभिभावकों, वाहन चालकों, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं, रात होते ही दून के कई इलाकों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई।
तेज बारिश के दौरान डीएल रोड, राजपुर रोड, ओल्ड सर्वे रोड समेत कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी उन क्षेत्रों में देखने को मिली, जहां बिजली की भूमिगत केबल बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने आपदा कंट्रोल रूम में तैनात क्विक रिस्पॉन्स टीमों को अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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