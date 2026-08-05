Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मॉनसून के बाद देहरादून में 324 मकानों पर बुलडोजर, घर नहीं छोड़ने वालों को आखिरी चेतावनी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

देहरादून में मॉनसून के बाद प्रशासन रिस्पना नदी के किनारे 324 मकानों को ध्वस्त करेगा। अभी तक घर नहीं छोड़ने वालों को आखिरी वॉर्निंग दी गई है।

Dehradun to Demolish 324 Houses After Monsoon
मॉनसून के बाद रिस्पना नदी किनारे मकानों को गिराया जाएगा।

उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर ऐक्टिव हो गया है। आज भी देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून में सुबह से बारिश हो रही है। इस बीच देहरादून प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए मॉनसून के बाद अभियान शुरू होगा। प्रशासन ने अभी तक घर नहीं छोड़ने वालों को आखिरी चेतावनी नोटिस दिया है।

रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम मानसून समाप्त होते ही व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करेगा। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा सीमांकन के बाद चिन्हित 324 मकानों को हटाया जाएगा। कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित परिवारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें एमडीडीए के किफायती आवासीय फ्लैटों में स्थानांतरित होने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में 17 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से हटाया गया

पीड़ित परिवार को फ्लैट बांटे जाएंगे

नगर निगम के अनुसार प्रत्येक पात्र परिवार को पुनर्वास के तहत फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन कई परिवार अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही नियमानुसार ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में बने सरकारी ढांचों पर भी कार्रवाई जारी है। अब तक एक स्कूल, पंचायत भवन और ट्यूबवेल सहित तीन सरकारी संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। साथ ही, यदि नए सर्वे में अन्य मकान भी बाढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनके पुनर्वास के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:मॉनसून फिर ऐक्टिव, दून समेत 10 जिलों में वज्रपात की चेतावनी; स्कूलों की छुट्टी

दून-मसूरी में बारिश ने बढ़ाई परेशानी

देहरादून। दून और मसूरी के विभिन्न इलाकों में मंगलवार सुबह करीब एक घंटे तेज बारिश हुई। इससे स्कूल जाने के दौरान छात्रों, अभिभावकों, वाहन चालकों, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं, रात होते ही दून के कई इलाकों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई।

तेज बारिश के दौरान डीएल रोड, राजपुर रोड, ओल्ड सर्वे रोड समेत कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी उन क्षेत्रों में देखने को मिली, जहां बिजली की भूमिगत केबल बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने आपदा कंट्रोल रूम में तैनात क्विक रिस्पॉन्स टीमों को अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:डबल खुशखबरी: देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस शुरू, पौड़ी-चमोली को 'हिमगिरी' बस
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Dehradun News Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।