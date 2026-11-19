चमकदार नीली आंखें और काली धारियां, उत्तराखंड को मिला पहला व्हाइट टाइगर 'तेजस', कहां कर सकेंगे दीदार?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून चिड़ियाघर में सफेद बाघ ‘तेजस’ के बाड़े का लोकार्पण किया। बाघ का नाम तेजस है जिसकी नीली चमकदार आंखें सभी का ध्यान खींच रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून चिड़ियाघर में सफेद बाघ 'तेजस' के बाड़े का लोकार्पण किया। मालसी स्थित चिड़ियाघर में 'तेजस' के बाड़े को पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को समर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सफेद बाघ के आगमन से देहरादून जू का आकर्षण और बढ़ेगा और यहां आने वाले लोगों को वाइल्ड लाइफ को देखने का एक नया अनुभव मिलेगा ।
देहरादून चिड़ियाघर को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हर साल लगभग 8.50 लाख पर्यटक आते हैं और सात करोड़ रुपये से अधिक की आय हासिल होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तेजस के आने से पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोत्तरी होगी।
और क्या-क्या बोले सीएम धामी?
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफेद बाघ पहली बार लाया गया है जबकि इससे पहले भी चिड़ियाघर में अन्य प्रजाति के दो बाघ लाए गए थे। बच्चों के लिए चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश की पहले से की गई व्यवस्था से बच्चों को वन्यजीवों, प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंध की समझ विकसित होने के रूप में सकारात्मक परिणाम आने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को भी निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से छात्रों को वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। युवाओं में पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ेगी और वे भविष्य में राज्य और देश के विकास के साथ ही प्रकृति को बचाने में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
आपदाओं को लेकर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है और हर साल इसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जंगल बचाना सामूहिक जिम्मेदारी
धामी ने कहा कि देश के सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्यों में शामिल उत्तराखंड जंगल और बायोडायवर्सिटी का बचाव करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है । उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व के साथ ही नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना भी जरूरी है और देहरादून चिड़ियाघर जैसे केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव (वन) आर. के. सुधांशु, वन बल के प्रमुख कपिल लाल भी मौजूद थे।
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