अंकिता भंडारी मर्डर: खुद ही गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए विनोद आर्य, कर दी एक मांग
अंकिता भंडारी मर्डर मामले में विनोद आर्य खुद ही गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि उन सभी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए जिन्होंने अंकिता के साथ अन्याय किया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य इस मामले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद गुरुवार को गिरफ्तारी देने के लिए देहरादून के खुद ही राजपुर पुलिस थाने पहुंच गए। हालांकि, पुलिस ने आर्य को बताया कि उनके खिलाफ दर्ज 'जीरो एफआईआर' को जांच के लिए हरिद्वार जिले को ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि मामला वहीं का है।
अंकिता के माता-पिता की शिकायत पर बुधवार शाम को राजपुर थाने में आर्य और उनके वकील अनुज पुंडीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आर्य पर अंकिता की प्राइवेट चैट सार्वजनिक करने, झूठा दावा करते हुए उसकी मौत को आत्महत्या बताने और उसके चरित्र पर लांछन लगाने का आरोप लगाया गया था।
जानकारी मिलने के बाद थाने पहुंचे
विनोद आर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली जिसके बाद वह अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं।
उन्होंने कहा, “अगर मेरे खिलाफ कोई मामला बनता है तो मुझे गिरफ्ताफ किया जाए। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने अंकिता भंडारी के साथ अन्याय किया हो। वह और उनका बेटा पुलकित नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं।”
नार्को टेस्ट की कर दी मांग
उन्होंने मांग की कि अंकिता के मित्र पुष्पदीप, अंकिता के माता-पिता समेत उन सभी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। विनोद आर्य ने पुष्पदीप के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई हुई है।
विनोद आर्य पर क्यों एफआईआर?
आर्य ने 16 नवंबर को हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता और उसके कथित बॉयफ्रेंड पुष्पदीप के बीच हुई चैट के 4,000 से ज्यादा पेज सार्वजनिक किए थे। इस चैट का हवाला देते हुए आर्य ने अपने बेटे को बेकसूर बताया और मामले की सीबीआई जांच में इस चैट को शामिल करने की मांग की।
विनोद आर्य ने यह भी दावा किया था कि अंकिता की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने आत्महत्या की थी और ऐसा उसने अपने माता-पिता और उस पुरुष मित्र से तंग आकर किया था।
साल 2022 में हुई थी हत्या
आपको बता दें कि ऋषिकेश के पास वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। तीनों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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