210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्री रेखा आर्या ने कसम खाकर पति को दिया जवाब; क्या बोलीं?
210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कसम खाकर पति को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में एफीडेविट में अपनी आय का उल्लेख किया है।
विक्रम सिंह रावत/ देहरादून
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कैंट थाने में दी गई तहरीर में लिखे सभी आरोप सही है। उन्होंने गोल्जयू देवता की कसम भी खाई। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि मैंने चुनाव में एफीडेविट में अपनी आय का उल्लेख किया है।
जानकारी के अनुसार मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में हत्या की साजिश रचने, घरेलू हिंसा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मंत्री ने इस मामले में फेसबुक पर आकर वीडियो में प्रकरण के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद मंत्री की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें डालनवाला स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पति ने वीडियो जारी कर जांच की मांग की थी
इस घटना के बाद गिरधारी साहू ने वीडियो जारी किया था और मंत्री पर 210 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगाकर जांच की मांग की थी। इन आरोपों का शनिवार की सुबह मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे ईष्ट देव 'गोल्यूजा देवता' हैं लेकिन गिरधारी साहू के है या नहीं, मुझे नहीं पता। मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकार वार्ता में आरोपों को निराधार बताया है।
रेखा आर्या ने पुलिस में दर्ज की है एफआईआर
आपको बता दें कि उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने ति के खिलाफ धोखे से शादी करने और जान से मारने की साजिश की एफआईआर लिखाई हुई है। अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपने और अपने पति के वीडियो और ऑडियो भी जारी किए हैं। उन्होंने शिकायत में कहा है कि साहू ने शादी के वक्त उन्हें धोखे में रखा कि वह शादीशुदा नहीं है। शिकायत में रेखा ने बताय है कि जब कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वे पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं तो घरवालों के समझाने पर और बच्चों के भविष्य को देखते हुए चुप रहीं।
इधर अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद गिरधारी लाल साहू ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि रेखा आर्या ने महिला बाल विकास विभाग में पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार कर 210 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई है। यही नहीं साहू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेखा की संपत्तियों और कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने की भी मांग की है।
कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बोलीं - ये गंभीर मामला
मंत्री रेखा आर्य के पति शाहू के बयान पर बोलीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि साहू के आरोप सही तो ये बहुत गंभीर मामला है, सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना मिलीभगत नहीं हो सकता। कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी।
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