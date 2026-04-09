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रोडरेज के बाद नया कांड! देहरादून में छात्रों ने पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाई

Apr 09, 2026 09:32 am ISTGaurav Kala देहरादून
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देहरादून में अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोडरेज में ब्रिगेडियर की जान जाने के कुछ दिनों बाद ही विकासनगर में नई घटना हो गई। चेकिंग से गुस्साए छात्रों ने पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी। जान से मारने की धमकी भी दी।

रोडरेज के बाद नया कांड! देहरादून में छात्रों ने पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाई

देहरादून की सड़कों पर अपराधियों का हौसला बुलंद है। कुछ दिन पहले रोडरेज के दौरान फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की जान चली गई थी। ताजा मामला विकासनगर के डाकपत्थर इलाके का है। देर रात चेकिंग के लिए रोकने से गुस्साए छात्रों ने पुलिस कर्मी पर कार चढ़ा दी। घटना में एक सिपाही और एक स्थानीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार सवार चार छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी छात्र अस्पताल में भर्ती है। पांचों के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि मंगलवार देर रात ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली विकासनगर की संयुक्त टीम डाकपत्थर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हरबर्टपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही हरियाणा नंबर की काले रंग की कार को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। लेकिन कार चालक रुकने के बजाए कार को तेजी से डाकपत्थर पुल नंबर एक की ओर भाग निकला। संदिग्धता होने पर उपनिरीक्षक नौशाद अंसारी, कांस्टेबल लोकेन्द्र पंवार और कांस्टेबल राजेन्द्र बर्तवाल कार का पीछा किया। जिसके बाद कार डाकपत्थर रोड पर धनवंतरी चौक के पास रुकती दिखाई दी।

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पुलिस से गाली-गलौज और धमकी

जैसे ही पुलिसकर्मी पूछताछ के लिए आगे बढ़े तो छात्रों ने गाली गलौज करते हुए कार को तेज गति से पीछे करते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दिया। जिससे कांस्टेबल लोकेन्द्र पंवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मौके पर मौजूद स्थानीय व्यक्ति विपिन भी कार की चपेट में आकर घायल हो गया। कांस्टेबल राजेन्द्र बर्तवाल किसी तरह बच गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जाते-जाते धमकी दी कि अगर दोबारा वाहन रोका गया तो जान से मार देगें। घटना के बाद पुलिस ने घायल सिपाही और स्थानीय व्यक्ति को लेहमन अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से घायल पुलिसकर्मी को देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया।

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रास्ते में उतर गए थे तीन आरोपी

पुलिस को बल्लीवाला फ्लाई ओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसमें चालक सहित दो लोग सवार थे। दुर्घटना में वाहन चालक को चोटें आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन सवार दूसरे व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वाहन सवार तीन अन्य व्यक्ति दुर्घटना के बाद रास्ते उतरकर भाग गए थे। जिसके बाद पुलिस ने वाहन सवार व्यक्ति सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

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बल्लीवाला में दुर्घटनाग्रस्त हुई आरोपियों की कार

घटना के बाद आरोपी देहरादून की ओर फरार हो गए और पुलिस से बचने के लिए गली-मोहल्लों के रास्तों का इस्तेमाल किया। बाद में बल्लीवाला फ्लाईओवर के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में चालक गौरव चौधरी पुत्र सुधीर चौधरी निवासी निवासी नई कॉलोनी, निकट गोगामाड़ी मंदिर डाकपत्थर घायल हो गया। जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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