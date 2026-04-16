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ISI एजेंट के बाद बांग्लादेशी महिला अरेस्ट, सीमा पार से घुसपैठ कर दिल्ली पहुंची थी

Apr 16, 2026 08:45 am ISTGaurav Kala ऋषिकेश
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देहरादून में बीते 10 अप्रैल को आईएसआई से जुड़ा एजेंट पकड़ा गया था। अब ऋषिकेश में फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी महिला अरेस्ट हुई है। महिला अवैध घुसपैठ के जरिए बीते दिनों दिल्ली से आई थी।

ISI एजेंट के बाद बांग्लादेशी महिला अरेस्ट, सीमा पार से घुसपैठ कर दिल्ली पहुंची थी

देहरादून राजपुर रोड में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की रोडरेज में मौत के बाद सरकार ने प्रदेशभर में ऑपरेशन प्रहार के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बाहरी लोगों का सत्यापन और पहचान की जा रही है। जिसके तहत पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। सात दिन पहले देहरादून के प्रेमनगर में आईएसआई एजेंट पकड़ा गया था। एजेंट का कनेक्शन पाक आतंकी शहजाद भट्टी और तहरीक-ए-तालिबान हिन्दुस्तान से भी सामने आया। अब ऋषिकेश में बांग्लादेशी महिला अरेस्ट हुई है। महिला के बारे में जानकारी मिली है कि वह सीमापार से अवैध घुसपैठ के जरिए दिल्ली से 13 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंची थी।

ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड पुलिस और एलआईयू की टीम ने बुधवार को ऋषिकेश से बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला एक माह पहले बांग्लादेश बॉर्डर पार कर दिल्ली से ऋषिकेश पहुंची थी।

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फर्जी दस्तावेज मिले

तलाशी में महिला के पास से बांग्लादेश का पहचान-पत्र, नागरिकता के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी, मोबाइल और बांग्लादेश का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। महिला को बॉर्डर पार कराकर ऋषिकेश तक पहुंचाने वाला शख्स रिपोन फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।

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महिला को घेराबंदी कर अरेस्ट किया

कोतवाल कैलास चंद्र भट्ट के मुताबिक लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआईयू) को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी महिला ऋषिकेश क्षेत्र में है। यह जानकारी मिलने के बाद से ही एलआईयू की टीम ऋषिकेश पुलिस के साथ महिला की तलाश में जुटी थी। बुधवार को पुलिस टीम ने महिला को चारधाम ट्रांजिट केंद्र के पीछे से गुजर रही सड़क पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। महिला की पहचान 24 वर्षीय रीना उर्फ रीता पत्नी जुलहस निवासी जिला सरियातपुर, बांग्लादेश के रूप में हुई।

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महिला को लाने वाले रिपोन की तलाश

पूछताछ में महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोन नामक भारतीय शख्स के संपर्क में आने की बात कही है। उसी ने बॉर्डर पार कराकर रोजगार दिलाने का लालच भी दिया। 13 अप्रैल को वह दिल्ली से बस में सवार होकर ऋषिकेश पहुंची। बांग्लादेशी महिला को बॉर्डर क्रॉस कराने वाले रिपोन नामक शख्स की तलाश तेज हो गई है। पुलिस टीम उसकी धरपकड़ के लिए दबिश देने में जुट गई हैं।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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