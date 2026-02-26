उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में बिना मंजूरी प्रवेश निषेध, अफसरों के पास होगा साइलेंट पेनिक अलार्म
शिक्षा निदेशक पिटाई कांड के बाद सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एसओपी जारी की है। जिसमें बिना मंजूरी दफ्तरों में प्रवेश निषेध होगा। किसी भी तरह के दुर्व्यवहार पर तत्काल मुकदमा होगा।
बेसिक शिक्षा निदेशक से मारपीट के बाद धामी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा को लेकर बुधवार को एसओपी जारी कर दी। साथ ही एसओपी को निदेशालयों से लेकर ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से जारी एसओपी में सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद करने के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं। इसमें अफसर से मिलने के लिए आने वाले लोगों की संख्या तक तय कर दी गई है। साथ ही सरकारी दफ्तर में अफसरों से मिलने को पहले से समय लेना होगा। साथ ही अधिकारी से मिलने के लिए एक बार में सिर्फ दो लोग ही जा पाएंगे। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मामले में अधिकतम तीन लोग मिल पाएंगे।
मिलने के लिए आने वालों की संख्या अधिक होने पर अफसर अपने कक्ष के बजाय सभा कक्ष या कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकात करेंगे, जहां सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। सरकारी दफ्तर में नारेबाजी, शोर-शराबा और उत्तेजक व्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। एसओपी के दायरे में आमजन, जनप्रतिनिधि, उनके समर्थक और निजी सुरक्षाकर्मी तथा ठेकेदार होंगे। वीआईपी भी अपने साथ सुरक्षाकर्मी लेकर अफसर से मिलने नहीं जा पाएंगे। सुरक्षाकर्मी को अपने शस्त्र रिसेप्शन पर दर्ज करवाकर वेटिंग रूम में रुकना होगा।
अफसरों के पास होगा साइलेंट पैनिक अलार्म
अधिकारी अपनी मेज के नीचे और रिसेप्शन पर साइलेंट पैनिक अलार्म लगाएंगे। इसका उपयोग आपात स्थिति में किया जा सकेगा। साथ ही विस्तृत पहचान के लिए कार्यालय में लगी सीसीटीवी फुटेज लोकल सर्वर पर तीन महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी।
दुर्व्यवहार पर तत्काल दर्ज होगा मुकदमा
सरकारी दफ्तर में दुर्व्यवहार की घटना पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटना से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल को सील किया जाएगा। साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही करेंगे और दो महीने में उन्हें जांच पूरी करनी होगी।
विधायक काऊ ने माफी मांगी, कर्मियों का आंदोलन स्थगित
रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मीडिया के सामने आकर शिक्षा निदेशालय में 21 फरवरी को शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ मारपीट की घटना पर अफसोस जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। विधायक की माफी और दफ्तरों की सुरक्षा के लिए एसओपी जारी होने के बाद तीन दिन से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है।
शिक्षक भी हुए आंदोलन में शामिल
बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ शनिवार को उनके दफ्तर में हुई मारपीट के बाद शिक्षा विभाग के अफसर और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। बुधवार को शिक्षक भी आंदोलन में शामिल हो गए थे। दोपहर में कांग्रेस नेता डॉ.हरक सिंह रावत भी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे।
कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई तो फिर करेंगे आंदोलन
बुधवार शाम हुई कर्मचारियों की कोर कमेटी ने फैसला लिया कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई होती है तो बिना पूर्व सूचना के आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। कोर कमेटी ने कहा कि विधायक ने कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का आश्वासन दिया है। फिर भी विधायक और समर्थकों की ओर से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
सवाल-जवाब चलते रहे विधायक उठके चल दिए
प्रेसवार्ता में अपना पक्ष रखने के बाद कुछ देर सवाल-जवाब का क्रम चला, लेकिन इसके बाद विधायक जब सवालों में घिरते नजर आए तो उठकर चल दिए। उनसे ये पूछा जा रहा था कि आखिर जब वह गलत नहीं थे तो उन्हें माफी मांगने की क्या जरूरत आन पड़ी। इस पर विधायक ने कहा कि वह बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं।
