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सीएम पुष्कर सिंह धामी की पांच साल वाली उपलब्धि के बाद अब राज्यपाल ने बनाया ये खास रिकॉर्ड

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर रहने वाले पहले राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की पांच साल वाली उपलब्धि के बाद अब राज्यपाल ने बनाया ये खास रिकॉर्ड

उत्तराखंड के संवैधानिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले पहले राज्यपाल बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने उत्तराखंड में 04 वर्ष 09 माह और 20 दिन (कुल 1,755 दिन) तक सेवाएं दी थीं। पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल 8 जनवरी 2003 से 28 अक्तूबर 2007 तक पद पर रहे थे।

मालूम हो कि अब तक किसी भी राज्यपाल ने उत्तराखंड में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को पूर्व राज्यपाल सुर्दशन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के आठवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। गुरमीत सिंह ने बतौर राज्यपाल सोमवार (6 जुलाई) को यह उपलब्धि हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह लगभग चार दशकों की सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने इस दौरान सेना में कई अहम और बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

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धामी ने भी हासिल की है ये खास उपलब्धि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सबसे लंबी सेवा अवधि का रिकॉर्ड अपना नाम किया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वे नारायण दत्त तिवारी के बाद लंबे समय तक रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। धामी ने चार जुलाई 2021 को पहली बार उत्तराखंड की कमान संभाली थी। यही नहीं धामी उत्तराखंड में भाजपा के अब तक के सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले सीएम भी बने हैं। यानी उनसे पहले अबतक कोई भी भाजपा का मुख्यमंत्री पांच साल पूरे नहीं कर सका था।

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एक ही कार्यकाल में नहीं पूरे किए पांच साल

तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद 2021 में धामी के सीएम बनने के कुछ महीने बाद ही फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी जनता ने फिर से सत्ता की चाबी दी थी और धामी को फिर से कमान सौंपी गई थी। यानी धामी ने अपने पांच साल एक ही कार्यकाल में पूरे नहीं किए। वहीं 2002 में प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी ने पद पर अपने पांच साल एक ही कार्यकाल में पूरे किए थे।

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आगे की प्लानिंग पर क्या बोले सीएम?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को पांच साल पूरे करने के मौके पर धामी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2035 तक राज्य को पूरी तरह विकसित बनाने का है जिसके लिए बुनियादी ढांचे और निवेश के साथ-साथ सभी क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

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