सीएम पुष्कर सिंह धामी की पांच साल वाली उपलब्धि के बाद अब राज्यपाल ने बनाया ये खास रिकॉर्ड
लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर रहने वाले पहले राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है।
उत्तराखंड के संवैधानिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले पहले राज्यपाल बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने उत्तराखंड में 04 वर्ष 09 माह और 20 दिन (कुल 1,755 दिन) तक सेवाएं दी थीं। पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल 8 जनवरी 2003 से 28 अक्तूबर 2007 तक पद पर रहे थे।
मालूम हो कि अब तक किसी भी राज्यपाल ने उत्तराखंड में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को पूर्व राज्यपाल सुर्दशन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के आठवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। गुरमीत सिंह ने बतौर राज्यपाल सोमवार (6 जुलाई) को यह उपलब्धि हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह लगभग चार दशकों की सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने इस दौरान सेना में कई अहम और बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दीं।
धामी ने भी हासिल की है ये खास उपलब्धि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सबसे लंबी सेवा अवधि का रिकॉर्ड अपना नाम किया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वे नारायण दत्त तिवारी के बाद लंबे समय तक रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। धामी ने चार जुलाई 2021 को पहली बार उत्तराखंड की कमान संभाली थी। यही नहीं धामी उत्तराखंड में भाजपा के अब तक के सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले सीएम भी बने हैं। यानी उनसे पहले अबतक कोई भी भाजपा का मुख्यमंत्री पांच साल पूरे नहीं कर सका था।
एक ही कार्यकाल में नहीं पूरे किए पांच साल
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद 2021 में धामी के सीएम बनने के कुछ महीने बाद ही फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी जनता ने फिर से सत्ता की चाबी दी थी और धामी को फिर से कमान सौंपी गई थी। यानी धामी ने अपने पांच साल एक ही कार्यकाल में पूरे नहीं किए। वहीं 2002 में प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी ने पद पर अपने पांच साल एक ही कार्यकाल में पूरे किए थे।
आगे की प्लानिंग पर क्या बोले सीएम?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को पांच साल पूरे करने के मौके पर धामी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2035 तक राज्य को पूरी तरह विकसित बनाने का है जिसके लिए बुनियादी ढांचे और निवेश के साथ-साथ सभी क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।