अदालतों की सुरक्षा का 'फुलप्रूफ' प्लान, अभेद्य किले में तब्दील; एटीएस की तैनाती
सीसीटीवी और पेट्रोलिंग पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी होगी और सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। वहीं धमकियों के मद्देनजर समय-समय पर मॉक ड्रिल कराने और आपातकालीन निकास योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। प्रदेश के सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों और कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को अचूक और अभेद्य बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के बिना अदालत परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी मुरुगेशन द्वारा सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए आदेश में न्यायालयों के सुरक्षा ऑडिट में सामने आई कमियों को तुरंत दूर करने को कहा गया है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को वर्तमान संवेदनशील हालात के प्रति लगातार सतर्क रखा जाए और इन सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
पुलिस मुख्यालय के प्रमुख निर्देश
प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगाकर एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा। एलआईयू और पुलिस बल हर आने-जाने वाले की सघन स्क्रीनिंग करेंगे। अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले रोज सुबह बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड पूरे परिसर की एंटी-सैबोटाज चेकिंग करेंगे। वहीं आतंकी घटनाओं या बम हमलों की आशंकाओं को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) और एटीएस को मुस्तैद रखा जाएगा।
इनके अलावा सीसीटीवी और पेट्रोलिंग पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी होगी और सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। वहीं धमकियों के मद्देनजर समय-समय पर मॉक ड्रिल कराने और आपातकालीन निकास योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिलों में न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप है। इससे पहले नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिला न्यायालय, देहरादून और पौड़ी के जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। नैनीताल कोर्ट को तो लगातार सोमवार और मंगलवार को ऐसी मेल भेजी गई थीं। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता के मद्देनजर नैनीताल जिले में स्थित विभिन्न अदालत परिसरों-नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर को खाली करवा कर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और श्वान दस्तों की संयुक्त टीमों ने गहन तलाशी अभियान चलाया और हर हिस्से की गहन तलाशी ली थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
