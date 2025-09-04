81 साल की महिला से लाखों की साइबर ठगी, चार किश्तों में पूरा अकाउंट खाली

देहरादून में 81 साल की बुजुर्ग महिला से लाखों की साइबर ठगी हो गई। बदमाशों ने दो दिन में चार किश्तों से महिला का पूरा अकाउंट खाली कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला के बैंक खाते से 1.99 लाख रुपये निकल गए। नेशविला रोड निवासी पेन्जी प्रोमिला शार्प की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

बताया कि उनके केनरा बैंक खाते से 30 और 31 अगस्त को अज्ञात व्यक्ति ने यह रकम चार किस्तों में ट्रांसफर की। पीड़िता को 31 अगस्त को बैंक से मैसेज आने पर पता लगा।