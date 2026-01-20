खुद को आग लगाकर देहरादून के युवक ने आत्मदाह किया, सुसाइड की दुखद वजह आई सामने
30 वर्षीय युवक ने कमरे में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी मां और भाई के साथ ही रहता था। अभी अविवाहित था। परिजनों ने बताया कि वह कुछ दिनों से डिप्रेशन में था।
देहरादून में एक 30 वर्षीय युवक ने कमरे में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद वह मां और भाई के साथ रहता था। अभी तक अविवाहित था और कुछ समय से मानसिक तनाव में था।
कैंट कोतवाली के इंस्पेक्टर केके लुंठी ने बताया कि मृतक की पहचान सिद्धांत ममगईं (30) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, गल्जवाड़ी (घंघोड़ा) इलाके में रविवार रात सिद्धांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ समय बाद कमरे से धुआं उठता देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। तब तक आग की चपेट में आने से सिद्धांत की मौत हो चुकी थी।
अविवाहित था सिद्वांत
पुलिस के मुताबिक, सिद्धांत के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह अपनी मां और भाई के साथ रहता था और अविवाहित था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रविवार रात ही शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया गया। परिजनों से पूछताछ में सामने आया है कि सिद्धांत पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव (डिप्रेशन) में चल रहा था। पुलिस का कहना है कि इसी मानसिक स्थिति के चलते उसने यह कदम उठाया। सोमवार सुबह पंचनामा भरने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
फिलहाल पुलिस मामले में आगे की औपचारिक जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।