फेसबुक पर हुई मोहब्बत ने तोड़ डाले सारे कानून, बांग्लादेशीआशिक को दे दिया पूर्व पति का नाम
फेसबुक पर शुरू हुई प्रेम कहानी में देहरादून की रीना ने अपने पति को तलाक दिए बिना बांग्लादेशी प्रेमी ममून हसन से निकाह कर लिया और उसे अवैध रूप से भारत लाकर अपने पूर्व पति के नाम से भारतीय नागरिक बना दिया, जिसकी पोल तीन साल बाद खुलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्यार में लोग अक्सर कहते हैं “सारी दुनिया की परवाह नहीं।” रीना ने भी यही किया। बस भूल गई कि दुनिया के साथ-साथ कानून भी होता है। फेसबुक पर 'हाय' के एक मैसेज से शुरू हुई ममून और रीना की प्रेम कहानी को गुरुवार रात झटका लगा। अलकनंदा एन्क्लेव स्थित दोनों के किराये के मकान से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
वर्ष 2018-19 में रीना त्यूनी में अपने ससुराल में थी। शादी को कुछ साल ही हुए थे। घर की चारदीवारी और पति से मन नहीं भरा था। एक दिन ममून की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और इनबॉक्स में आया मैसेज हाय। इस एक मैसेज से शुरू हुई दोनों की कहनी कुछ दिन में दर्जनों बार ‘लव यू जान’ तक पहुंच गई। ममून भी प्रेमिका को पाने के लिए 2019 में पहली बार टूरिस्ट वीजा लेकर देहरादून आया। इस दौरान ममून दून में ठहरा तो रीना उससे चोरी से मिलने आने लगी। फिर वीजा खत्म हुआ तो ममून लौट गया। लेकिन प्यार नहीं लौटा। 2020, 2021 में भी यही सिलसिला चला। इसके बाद ममून भी अवैध तरीके से भारत से अपने वतन लौटा तो रीना उसके साथ थी।
रीना, ममून संग चोरी के रास्ते बांग्लादेश पहुंची। वहां कई महीने रहे, निकाह किया। इसके बाद दोनों चोरी के रास्ते वापस भारत लौट आए। बॉर्डर से लेकर देश के भीतर आने के बाद भारतीय कानूनों को चुनौती देते रहे। यहां रीना ने ममून को अपने पहले पति का नाम सचिन चौहान दिया। इसे करीब तीन साल हुए थे दोनों कहानी खुल गई। केस में कानूनी कार्रवाई पूरी होने पर ममून का वापस बांग्लादेश डिपोर्ट होना तय है। इसके बाद फिर रीना के लिए मुश्किल कम होने वाली नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक रीना की प्रेम कहानी का उसके पहले पति सचिन चौहान को पता लग गया था।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
