Dehradun Weather: देहरादून में लगातार भारी बारिश से हाहाकर; पुल धंसा, भूस्खलन से मसूरी रोड बंद
Dehradun Weather: देहरादून में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। प्रेमनगर में नवनिर्मित पुल ढह गया। मसूरी रोड भूस्खलन के चलते बंद हो गई है। कई जगहों पर जलभराव हो गया है।
Dehradun Weather: उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर कहर बरपा रहा है। राजधानी देहरादून में आधी रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मसूरी में भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं, प्रेमनगर में नवनिर्मित पुल ढह गया। आज जिलाधिकारी ने जिलेभर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है।
देहरादून समेत कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बिगड़ते हालात और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में तत्काल प्रभाव से छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बारिश से देहरादून में काफी नुकसान
राजधानी देहरादून में बारिश से व्यापक नुकसान देखने को मिला है। प्रेमनगर के नंदा की चौकी क्षेत्र में हाल ही में बना पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते धंस गया है। इसके कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और लोगों को भारी जाम व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्मित पुल के इस तरह क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
भूस्खलन से मसूरी रोड बंद
उधर, भूस्खलन और सड़क पर मलबा आने के कारण मसूरी जाने वाला मुख्य मार्ग भी बंद हो गया है। मालदेवता क्षेत्र में भी तेज बारिश से खासा नुकसान होने की सूचना है और स्थानीय नदी-नाले उफान पर हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और बंद मार्गों को सुचारू करने का प्रयास तेज कर दिया गया है।
बाढ़ और भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के नौ जिलों में भारी से भारी बारिश और फ्लश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है तथा उनके कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गयी है। राज्य के शेष जिलों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना के साथ 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का जोखिम भी जताया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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