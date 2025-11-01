एक ही कमरे में स्कूल, आंगनबाड़ी और रसोई भी.. उत्तराखंड का ये स्कूल खोल रहा बदहाली की पोल

संक्षेप: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जाखन का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण, पहली से पांचवी कक्षा के दस छात्र और आंगनबाड़ी के छह बच्चे एक ही छोटे कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं, जहां शौचालय, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।

एक छोटा सा कमरा...इसी में पहली से पांचवीं कक्षा तक के दस छात्रों के साथ आंगनबाड़ी के छह बच्चे पढ़ते हैं। इसी कमरे में एक शिक्षक, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक भोजनमाता ड्यूटी पर रहते हैं और मिड-डे मील की रसोई व अन्य सामान भी एक कोने में रखा है। उत्तराखंड में स्कूलों की बदहाली बयां करती यह तस्वीर किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र की है।

प्राथमिक विद्यालय जाखन में रोज पांच कक्षाएं एक साथ चलती हैं। घुटन भरे माहौल में बच्चे जैसे-तैसे बैठते हैं। शिक्षक बताते हैं कि कई बच्चे गर्मी-उमस से बीमार तक पड़ जाते हैं।

दो साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था भवन अगस्त 2023 में भूस्खलन से इस विद्यालय का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद स्कूल को कुछ दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र खुलेत में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन, वहां बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है। इसी जगह बच्चों को मिड-डे मील भी परोसा जाता है।