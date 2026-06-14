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देहरादून में पानी पर सांप्रदायिक बवाल, भाजपा कार्यकर्ता को हथौड़े से मार डाला; भाइयों को भी कूचा

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, हरीश कण्डारी, देहरादून
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देहरादून के विकासनगर में शनिवार को बड़ा बवाल हो गया। यहां आरटीआई को लेकर उपजी रंजिश पानी पर आकर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई। भाजपा कार्यकर्ता और उसके दो भाइयों को हथौड़े से कूच दिया गया, जिसमें एक की मौत हो गई और दो की हालत गंभीर है।

देहरादून में पानी पर सांप्रदायिक बवाल, भाजपा कार्यकर्ता को हथौड़े से मार डाला; भाइयों को भी कूचा

उत्तराखंड के देहरादून में शनिवार को बड़ा बवाल हो गया। सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पानी को लेकर सांप्रदायिक हिंसा हो गई। हमले में भाजपा के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि उसके दो सगे भाई गंभीर घायल हो गए। मामले में तीन नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए और देर रात तक हंगामा चलता रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात तक प्रेमनगर-पांवटा पुराने हाईवे पर जाम लगाए रखा।

पुलिस के अनुसार, गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर विनोद, राजेश और अशोक का पूर्व प्रधान इस्तिपाक के भतीजे इम्तियाज से विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी की जानकारी पर रज्जाक, अमन, यूनूस, अनीस समेत 20-25 लोग मौके पर पहुंचे और तीनों भाइयों पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमले में धारदार हथियारों और हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए विनोद 43वर्ष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके दोनों भाई अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं।

RTI को लेकर हुई थी रंजिश

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी, जो शनिवार को हिंसक रूप में सामने आई। सहसपुर, विकासनगर, प्रेमनगर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और गांव की घेराबंदी की। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता विनोद कश्यप और उसके भाई राजेश और अशोक ने इस्तिफाक के प्रधान रहने के दौरान गांव में कामों को लेकर आरटीआई के तहत कई बार जानकारी के लिए आवेदन किए। उसके बाद से दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद हो चुका था। विनोद भी पूर्व में बीडीसी चुनाव लड़ चुका था और भाजपा से जुड़ा हुआ था। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी।

विकासनगर में बवाल

हाईवे पर बड़ा हंगामा, मुश्किल हो गए थे हालात

बैरागीवाला में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरा क्षेत्र हंगामे की चपेट में आ गया। गांव की गलियों से प्रेमनगर-पांवटा पुराने हाईवे तक भीड़ का कब्जा रहा, जहां आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया और पुलिस के लिए हालात संभालना चुनौती बन गया। रात तक प्रेमनगर-पांवटा के बीच पुराने हाईवे पर लगा रहा जाम

देखते ही देखते आरोपी पक्ष के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और अंदर घुसने की कोशिशें होने लगीं। आरोपियों के घर पर पथराव किया गया। पुलिस ने कई बार समझाकर भीड़ को पीछे धकेला, पर आक्रोश कम नहीं हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक और धक्कामुक्की भी हुई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब हंगामे के बीच पास के क्षेत्र से अराजक तत्वों द्वारा बोतलें-ईंटें फेंके जाने की बात सामने आई। इससे भीड़ और उग्र हो गई और माहौल बेकाबू होने लगा। हालांकि पुलिस बल ने किसी तरह हालात को काबू में किया और बड़े टकराव को टाल दिया।

अफरा-तफरी का माहौल

उधर, हत्या के विरोध और त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल व विहिप के कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर-पांवटा के बीच पुराने हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे दोनों ओर वाहन फंसे रहे और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार पुलिस ने लाठियां फटकारकर जाम खुलवाने की कोशिश की जो नाकाम रहीं। क्रोशित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घर पर बुल्डोजर चलाने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर, गांव में भी प्रदर्शन जारी रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बना रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए सहसपुर, विकासनगर, प्रेमनगर और आसपास के थानों की पुलिस को भी तैनात किया गया। एसपी ग्रामीण पंकज गैरोला ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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