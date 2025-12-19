Hindustan Hindi News
मौत से पहले बोले युवा-कोई हमें डरा रहा, देहरादून में तीन शव मिलने के बाद दहशत

संक्षेप:

त्यूणी के भूठ गांव में दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों के शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, उनका दावा है कि मृतकों के शरीर पर चोटों के निशान थे।

Dec 19, 2025 07:48 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून की त्यूणी तहसील क्षेत्र के भूठ गांव के स्कूल के पुराने भवन में दो भाइयों समेत तीन युवकों की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस हादसे में मारे गए दो भाइयों के पिता केवल राम निवासी ग्राम डिरनाड कलिच ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है।

परिजनों ने बताया कि छह दिसंबर की रात लगभग पौने एक बजे तीनों ने उन्हें फोन कर बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति बाहर से उनको डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा है। रिजनों ने बताया कि मृतकों के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। एक का हाथ टूटा था। परिजनों ने इसे स्वाभाविक मृत्यु न मानते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के पीछे साजिश हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि भूठ गांव के जूनियर हाईस्कूल के पुराने भवन के एक कमरे में तीन मजदूर रह रहे थे। रविवार सात दिसंबर को वे देर सुबह तक कमरे से नहीं निकले। आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे तो वहां रसोई गैस की दुर्गंध आ रही थी। काफी आवाज लगाने के बाद भी कमरे के अंदर से जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी राजस्व पुलिस को दी। राजस्व पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची तो वहां तीन लोग मृत अवस्था में मिले। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। निकट ही रसोई गैस का सिलेंडर रखा था। उससे गैस लीक हो रही थी। मृतकों की पहचान संदीप पुत्र जमन सिंह (25) निवासी पट्यूड़, प्रकाश पुत्र केवल राम (35) और संजय (28) पुत्र केवल राम निवासी डिरनाड़ जिला देहरादून के तौर पर हुई है।

इनमें प्रकाश और संजय दोनों सगे भाई थे। इनके पिता केवल राम पुत्र स्व. खेम सिंह निवासी ग्राम डिरनाड कलिच तहसील त्यूणी ने इस मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी

केवल राम ने बताया कि तीनों युवक ग्राम भूठ निवासी अमित राणा (वर्तमान ग्राम प्रधान) के मकान के निर्माण कार्य में लगे थे। उनको रहने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम भूठ में कमरा दिया गया था। इसके बाद वे सुबह मृत मिले। इस बाबत उपजिलाधिकारी त्यूनी प्रेम लाल ने कहा कि मृतकों के परिजनों ने इस बारे में पत्र दिया है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

Uttarakhand News

