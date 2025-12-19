देहरादून में धू-धू कर जली छात्रों की बस, 45 लोगों ने कूदकर बचाई जान, सारा सामान राख

संक्षेप: देहरादून के शिमला बाईपास पर तमिलनाडु के 40 छात्रों को ले जा रही बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई; सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन आग में उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया।

तमिलनाडु के 40 छात्र-छात्राओं को भारत भ्रमण पर लेकर निकली बस में गुरुवार दोपहर देहरादून में आग लग गई। गनीमत रही कि 40 छात्र-छात्राओं समेत बस में सवार 45 यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। अन्यथा हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। हादसे के बाद छात्र-छात्राएं दहशत में दिखे। कुछ छात्राएं रोती हुई नजर आईं। बाद में उन्हें दूसरी बस से एफआरआई भेजा गया। हालांकि, आगे दौरा रद होने की स्थिति बन गई।

गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक निजी बस शिमला बाईपास स्थित सेंट ज्यूड चौक के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उसमें से धुंआ निकलने लगा। इससे बस में सवार छात्र-छात्राओं में चीख-पुकार मच गई। चालक ने तत्काल बस को रोका। एक मिनट के भीतर बस में सवार 40 छात्रों समेत 45 लोग बाहर निकल गए। इतने में बस से आग की तेज लपटें उठनी लगीं।

इसी दौरान सीपीयू निरीक्षक नरेश कुमार भौर्याल टीम संग इस इलाके में थे। उन्होंने तत्काल शिमला बाईपास तिराहे से जेंट ज्यूड चौराहे के बीच ट्रैफिक बंद कराया और अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना दी। साथ ही बस के शीशे तोड़े गए, ताकि अंदर गैस बनने हादसा न हो।

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बस में आग आरटीओ डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि आरआई हरीश बिष्ट और अरविंद यादव की ओर से मौके पर बस का निरीक्षण किया गया। बस का परमिट, फिटनेस और बीमा सभी दस्तावेज वैध हैं। बताया कि प्रथम दृष्टया बस में शॉर्ट-सर्किंट से आग लगना प्रतीत होता है। बताया कि बस में फायर उपकरण भी थे और यह नई बस थी, जो इसी साल मार्च में रजिस्टर्ड हुई थी।

मुजफ्फरनगर से दूसरी बस बुलाकर भेजा बच्चों को इंस्पेक्टर सीपीयू नरेश कुमार ने बताया कि अधिकांश छात्रों के सामान के बैग जल गए। छात्रों को यहां से ले जाने के लिए ट्रैवल एजेंसी की दूसरी बस मुजफ्फरनगर से दून पहुंची। उसमें सवार होकर छात्र एफआरआई परिसर पहुंचे। एफआरआई में छात्रों को एक कार्यक्रम में शामिल होना था। छात्रों को यहां से मनाली जाना था। इनका बैगों में रखा सारा सामान जल जाने के कारण आगे दौरा पूरा होने की उम्मीद कम बची है।

केबिन में रखे छात्रों के सामान के बैग जले देश के अलग-अलग कोनों की सभ्यता और रहन-सहन से रूबरू होकर अपनी यादों में बसा लेने का सपना लेकर निकले तमिलनाडु के कॉलेज छात्रों की उम्मीदों को देहरादून में बड़ा झटका लगा। गुरुवार दोपहर बस में आग लगी तो बस के केबिन में रखे छात्रों के बैग जल गए। बैग में छात्रों के कपड़े और दैनिक उपयोग सामान था। सभी छात्रों ने हादसे के बाद अपने परिजनों को सकुशल होने की जानकारी दी।

दो फायर टेंडर से आग पर पाया गया काबू उन्होंने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। हालांकि, आग बुझाए जाने तक बस की सीट समेत काफी सामान जल चुका था। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि बस गुरुवार सुबह हरिद्वार से चलकर आईएसबीटी तिराहा होते एफआरआई परिसर में जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि छात्रों के ट्रैवल ऑपरेटर ने दूसरी बस बुलाई, जिससे वह एफआरआई के लिए रवाना हुए।