काम की बात: देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा 7 महीने बाद बहाल, आज से हफ्ते में तीन दिन उड़ेगी
देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा आज से बहाल हो रही है। यह सेवा सात महीने बाद फिर शुरू हो रही है। हफ्ते में तीन दिन उड़ेगी। सीएम पुष्कर धामी आज जौलीग्रांट हवाई अड्डे से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
उत्तराखंड में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तहत पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच हवाई सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। आज 26 मार्च को इस सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। करीब सात महीनों से बंद पड़ी इस हवाई सेवा के दोबारा शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह करीब 11:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह सेवा उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के दूरस्थ इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है।
इस रूट पर उड़ान सेवा का संचालन एलायंस एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इस मार्ग पर 42 सीटों वाला विमान संचालित होगा, जिससे यात्रियों को पर्याप्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी।
हफ्ते में तीन दिन चलेगी
हवाई सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित की जाएगी। इससे पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले के लोगों को देहरादून और अन्य बड़े शहरों तक पहुंचने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। लंबे समय से इस सेवा के पुनः संचालन की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।
व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को गति
स्थानीय लोगों और व्यापारियों का मानना है कि इस सेवा के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को भी गति मिलेगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की संख्या और मांग के आधार पर भविष्य में सेवाओं का विस्तार भी किया जा सकता है।
रामनवमी की शुभकामनाएं
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और उनका आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उधर राज्यपाल ने चैत्रनवरात्र पर लोक भवन में पूरे विधि-विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया।
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