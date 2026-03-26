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काम की बात: देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा 7 महीने बाद बहाल, आज से हफ्ते में तीन दिन उड़ेगी

Mar 26, 2026 08:14 am ISTGaurav Kala देहरादून
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देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा आज से बहाल हो रही है। यह सेवा सात महीने बाद फिर शुरू हो रही है। हफ्ते में तीन दिन उड़ेगी। सीएम पुष्कर धामी आज जौलीग्रांट हवाई अड्डे से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा 7 महीने बाद बहाल, आज से हफ्ते में तीन दिन उड़ेगी

उत्तराखंड में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तहत पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच हवाई सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। आज 26 मार्च को इस सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। करीब सात महीनों से बंद पड़ी इस हवाई सेवा के दोबारा शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह करीब 11:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह सेवा उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के दूरस्थ इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है।

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इस रूट पर उड़ान सेवा का संचालन एलायंस एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इस मार्ग पर 42 सीटों वाला विमान संचालित होगा, जिससे यात्रियों को पर्याप्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी।

हफ्ते में तीन दिन चलेगी

हवाई सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित की जाएगी। इससे पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले के लोगों को देहरादून और अन्य बड़े शहरों तक पहुंचने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। लंबे समय से इस सेवा के पुनः संचालन की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।

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व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को गति

स्थानीय लोगों और व्यापारियों का मानना है कि इस सेवा के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को भी गति मिलेगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की संख्या और मांग के आधार पर भविष्य में सेवाओं का विस्तार भी किया जा सकता है।

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रामनवमी की शुभकामनाएं

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और उनका आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उधर राज्यपाल ने चैत्रनवरात्र पर लोक भवन में पूरे विधि-विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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