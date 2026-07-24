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देहरादून-मसूरी रोड पर रात 8 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, क्यों लगी रोक?

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, मसूरी
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देहरादून से मसूरी के बीच मार्ग पर आवाजाही रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में वाहनों को आने-जाने दिया जाएगा। 

Dehradun to Mussoorie Road no entry
देहरादून मसूरी रोड पर रात को आवाजाही बंद

मसूरी-देहरादून मार्ग पर रात आठ से सुबह छह बजे तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के वाहन और विशेष परिस्थिति होने पर ही वाहनों को रात में यहां आने-जाने दिया जाएगा। पानी बैंड के पास भूस्खलन को देखकर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इस बीच तीन दिनों के लंबे इंतजार के बाद देहरादून से मसूरी के लिए टैंपो ट्रेवलर सेवा शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी बस सेवा ठप पड़ी है।

लगातार भारी बारिश के चलते पानी बैंड के पास कुछ दिन पहले सड़क का आधा हिस्सा धंस गया था। दरारें पड़ने के कारण यातायात बाधित हो गया था। लोनिवि ने बैक कटिंग करके यातायात सुचारु कराया, लेकिन गत बुधवार शाम को भी यहां मलबा आ गया।

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प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट

गुरुवार को एसडीएम राहुल आनंद ने रात के समय आवाजाही रोकने को लेकर आदेश किए। मसूरी-राजपुर थाने को निर्देशित किया कि आपदा को लेकर अलर्ट रहें। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक वाहनों का संचालन प्रतिबंधित करें। जेई-लोनिवि प्रदीप शाही ने बताया कि दून-मसूरी मार्ग यातायात के लिए सुचारु है, लेकिन किमाड़ी मार्ग अभी तक नहीं खोला जा सका है।

देहरादून से मसूरी के लिए शुरू हुई टेंपो ट्रैवलर सेवा

देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। रोडवेज ने तीन दिनों के लंबे इंतजार के बाद देहरादून से मसूरी के लिए टेंपो ट्रैवलर सेवा शुरू कर दी है। इससे स्थानीय यात्रियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिली है। दून-मसूरी मार्ग सोमवार को पानी बैंड के पास हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गया था। इसके चलते दून से मसूरी जाने वाली रोडवेज बसें और टेंपो ट्रैवलर का संचालन ठप था।

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गुरुवार से टेंपो ट्रैवलर का संचालन शुरू कर दिया गया है। मंडलीय प्रबंधक सुरेश चौहान ने बताया कि इस मार्ग पर अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही में अड़चन है। फिलहाल बसें शुरू नहीं की जा सकी हैं। दूसरी तरफ, रोडवेज बस का देहरादून से लेकर मसूरी तक का किराया 80 रुपये प्रति यात्री है, जबकि टेंपो ट्रैवलर में यह किराया 105 रुपये प्रति यात्री है।

मसूरी: जीरो प्वाइंटके पास खाई में गिरे शख्स को बचाया

मसूरी। जीरो प्वाइंट के पास खाई में गिरे शख्स को फायर विभाग और पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि गुरुवार को मसूरी फायर स्टेशन को सूचना मिली थी। तत्काल फायर की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने उसे खाई से निकाल उप जिला चिकित्सालय भेजा। फायर विभाग के अफसर धीरज सिंह तड़ियाल ने बताया, दोपहर सवा दो बजे यह हादसा हुआ। घायल कुंदन लाल(45) निवासी बंसुल टिहरी गढ़वाल हाल में कैंपटी में रह रहे हैं।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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