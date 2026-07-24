देहरादून-मसूरी रोड पर रात 8 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, क्यों लगी रोक?
देहरादून से मसूरी के बीच मार्ग पर आवाजाही रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में वाहनों को आने-जाने दिया जाएगा।
मसूरी-देहरादून मार्ग पर रात आठ से सुबह छह बजे तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के वाहन और विशेष परिस्थिति होने पर ही वाहनों को रात में यहां आने-जाने दिया जाएगा। पानी बैंड के पास भूस्खलन को देखकर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इस बीच तीन दिनों के लंबे इंतजार के बाद देहरादून से मसूरी के लिए टैंपो ट्रेवलर सेवा शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी बस सेवा ठप पड़ी है।
लगातार भारी बारिश के चलते पानी बैंड के पास कुछ दिन पहले सड़क का आधा हिस्सा धंस गया था। दरारें पड़ने के कारण यातायात बाधित हो गया था। लोनिवि ने बैक कटिंग करके यातायात सुचारु कराया, लेकिन गत बुधवार शाम को भी यहां मलबा आ गया।
प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट
गुरुवार को एसडीएम राहुल आनंद ने रात के समय आवाजाही रोकने को लेकर आदेश किए। मसूरी-राजपुर थाने को निर्देशित किया कि आपदा को लेकर अलर्ट रहें। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक वाहनों का संचालन प्रतिबंधित करें। जेई-लोनिवि प्रदीप शाही ने बताया कि दून-मसूरी मार्ग यातायात के लिए सुचारु है, लेकिन किमाड़ी मार्ग अभी तक नहीं खोला जा सका है।
देहरादून से मसूरी के लिए शुरू हुई टेंपो ट्रैवलर सेवा
देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। रोडवेज ने तीन दिनों के लंबे इंतजार के बाद देहरादून से मसूरी के लिए टेंपो ट्रैवलर सेवा शुरू कर दी है। इससे स्थानीय यात्रियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिली है। दून-मसूरी मार्ग सोमवार को पानी बैंड के पास हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गया था। इसके चलते दून से मसूरी जाने वाली रोडवेज बसें और टेंपो ट्रैवलर का संचालन ठप था।
गुरुवार से टेंपो ट्रैवलर का संचालन शुरू कर दिया गया है। मंडलीय प्रबंधक सुरेश चौहान ने बताया कि इस मार्ग पर अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही में अड़चन है। फिलहाल बसें शुरू नहीं की जा सकी हैं। दूसरी तरफ, रोडवेज बस का देहरादून से लेकर मसूरी तक का किराया 80 रुपये प्रति यात्री है, जबकि टेंपो ट्रैवलर में यह किराया 105 रुपये प्रति यात्री है।
मसूरी: जीरो प्वाइंटके पास खाई में गिरे शख्स को बचाया
मसूरी। जीरो प्वाइंट के पास खाई में गिरे शख्स को फायर विभाग और पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि गुरुवार को मसूरी फायर स्टेशन को सूचना मिली थी। तत्काल फायर की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने उसे खाई से निकाल उप जिला चिकित्सालय भेजा। फायर विभाग के अफसर धीरज सिंह तड़ियाल ने बताया, दोपहर सवा दो बजे यह हादसा हुआ। घायल कुंदन लाल(45) निवासी बंसुल टिहरी गढ़वाल हाल में कैंपटी में रह रहे हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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