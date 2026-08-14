Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: आज देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट, घर से बाहर निकलने से पहले देख लें पुलिस एडवाइजरी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

आज देहरादून शहर में तिरंगा रैली का आयोजन होना है। इस कारण शाम साढ़े चार बजे से ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। घर से बाहर निकलने से पहले एक बार पुलिस एडवाइजरी जरूर देख लें।

Dehradun tiranga rally
देहरादून में आज तिरंगा रैली के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।

देहरादून में स्वतंत्रता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर 14 अगस्त को दून में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस दौरान शहरभर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था शाम 4:30 बजे से रैली की समाप्ति तक लागू रहेगी।

ये रहा पूरा ट्रैफिक प्लान

हरिद्वार रोड पर नए कोर्ट कंपाउंड से तिरंगा रैली के प्रस्थान करते ही ‘रिचीरिच’ से प्रिंस चौक जाने वाले यातायात को दून चौक से भेजा जाएगा। वहीं, प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड जाने वाला ट्रैफिक द्रोण कट से गुजरेगा। इस रैली के प्रिंस चौक पार करने पर प्रिंस चौक से तहसील चौक का ट्रैफिक चंदन नगर कट से डायवर्ट किया जाएगा। रैली के तहसील चौक पहुंचने पर दून चौक से तहसील चौक की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। द्रोण कट से तहसील चौक जाने वाले वाहन आईजी कट से होकर जाएंगे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, आज स्कूलों की छुट्टी; कहां-कहां अलर्ट

रैली के दर्शनलाल चौक पार करने पर बुद्धा चौक से घंटाघर जाने वाले वाहनों को लैंसडौन चौक की ओर मोड़ा जाएगा। तहसील चौक से दर्शन लाल चौक का ट्रैफिक दून चौक होते हुए बुद्धा चौक की तरफ भेजा जाएगा। यह रैली घंटाघर पहुंचने पर दर्शनलाल चौक से घंटाघर मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दून में यातायात के दबाव को देखते हुए ओरिएंट चौक से भी ट्रैफिक को आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:टनल में धमाका हुआ और हम बहने लगे; मौत को छूकर लौटे लोगों ने क्या बताया, 7 मरे

तिरंगा रैली से दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश

नैनीताल, संवाददाता। भाजपा नगर मंडल की ओर से गुरुवार को चीना बाबा मंदिर चौराहे से पंत पार्क मल्लीताल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की के नेतृत्व में निकली यात्रा में कार्यकर्ताओं ने आगामी 15 अगस्त को हर बूथ, घर, दुकान और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया।

विधायक सरिता आर्या ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान, शान, एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। यात्रा में जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, राज्य मंत्री शांति मेहरा, महिला आयोग सदस्य विमला अधिकारी, गोपाल रावत, मोहित आर्या आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:चमोली में टनल में अचानक कैसे आया पानी और मलबा? सिल्कयारा की यादें हुईं ताजा

लेटीबुंगा से भटेलिया तक तिरंगा यात्रा निकाली

भीमताल/रामनगर। धारी और रामगढ़ में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लेटीबुंगा से भटेलिया तक तिरंगा बाइक यात्रा निकाली। मंत्री कैड़ा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां ब्लॉक प्रमुख भावना आर्या भी मौजूद रहीं। वहीं रामनगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Dehradun News Uttarakhand Police

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।