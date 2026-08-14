काम की बात: आज देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट, घर से बाहर निकलने से पहले देख लें पुलिस एडवाइजरी
आज देहरादून शहर में तिरंगा रैली का आयोजन होना है। इस कारण शाम साढ़े चार बजे से ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। घर से बाहर निकलने से पहले एक बार पुलिस एडवाइजरी जरूर देख लें।
देहरादून में स्वतंत्रता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर 14 अगस्त को दून में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस दौरान शहरभर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था शाम 4:30 बजे से रैली की समाप्ति तक लागू रहेगी।
ये रहा पूरा ट्रैफिक प्लान
हरिद्वार रोड पर नए कोर्ट कंपाउंड से तिरंगा रैली के प्रस्थान करते ही ‘रिचीरिच’ से प्रिंस चौक जाने वाले यातायात को दून चौक से भेजा जाएगा। वहीं, प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड जाने वाला ट्रैफिक द्रोण कट से गुजरेगा। इस रैली के प्रिंस चौक पार करने पर प्रिंस चौक से तहसील चौक का ट्रैफिक चंदन नगर कट से डायवर्ट किया जाएगा। रैली के तहसील चौक पहुंचने पर दून चौक से तहसील चौक की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। द्रोण कट से तहसील चौक जाने वाले वाहन आईजी कट से होकर जाएंगे।
रैली के दर्शनलाल चौक पार करने पर बुद्धा चौक से घंटाघर जाने वाले वाहनों को लैंसडौन चौक की ओर मोड़ा जाएगा। तहसील चौक से दर्शन लाल चौक का ट्रैफिक दून चौक होते हुए बुद्धा चौक की तरफ भेजा जाएगा। यह रैली घंटाघर पहुंचने पर दर्शनलाल चौक से घंटाघर मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दून में यातायात के दबाव को देखते हुए ओरिएंट चौक से भी ट्रैफिक को आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जा सकेगा।
तिरंगा रैली से दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश
नैनीताल, संवाददाता। भाजपा नगर मंडल की ओर से गुरुवार को चीना बाबा मंदिर चौराहे से पंत पार्क मल्लीताल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की के नेतृत्व में निकली यात्रा में कार्यकर्ताओं ने आगामी 15 अगस्त को हर बूथ, घर, दुकान और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया।
विधायक सरिता आर्या ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान, शान, एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। यात्रा में जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, राज्य मंत्री शांति मेहरा, महिला आयोग सदस्य विमला अधिकारी, गोपाल रावत, मोहित आर्या आदि मौजूद रहे।
लेटीबुंगा से भटेलिया तक तिरंगा यात्रा निकाली
भीमताल/रामनगर। धारी और रामगढ़ में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लेटीबुंगा से भटेलिया तक तिरंगा बाइक यात्रा निकाली। मंत्री कैड़ा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां ब्लॉक प्रमुख भावना आर्या भी मौजूद रहीं। वहीं रामनगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली।
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