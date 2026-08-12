सृष्टि कंडारी की सास की जमानत खारिज, बुलाते थे मनहूस; मरने से पहले बनाया था वीडियो
देहरादून की सृष्टि कंडारी केस में पति-ननद सलाखों के पीछे हैं। सास अब तक फरार चल रही है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। सृष्टि ने मौत से पहले 6 मिनट का वीडियो बनाकर ससुरालियों की करतूत बताई थी।
देहरादून की सृष्टि कंडारी की दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी सास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिका की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला दिया। सास अभी तक फरार चल रही है। उधर, पति और ननद सलाखों के पीछे हैं। सृष्टि ने मौत से पहले 6 मिनट का वीडियो बनाया था।
सृष्टि की मां सीमा कंडारी ने बीती 29 जुलाई को डोईवाला थाने में दहेज के लिए बेटी की हत्या के आरोप में उसके पति, ननद और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। श्रीनगर में सहायक अध्यापिका सृष्टि का विवाह नवंबर 2025 में डोईवाला निवासी और सचिवालय में निजी सचिव पद पर कार्यरत सौरभ खत्री के साथ हुआ था।
शादी के बाद से ही प्रताड़ना झेलती थी सृष्टि
आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर सृष्टि को प्रताड़ित कर रहे थे। 29 जुलाई को ससुराल में मौत से ठीक पहले सृष्टि ने अपनी मां को छह मिनट का एक व्हाट्सएप वीडियो भेजा था। इसमें उसने अपनी सास, पति और ननद द्वारा छह माह से की जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया था। साथ ही बताया था कि ससुर की बीमारी और मृत्यु का दोष उस पर मढ़ते हुए उसे मनहूस कहा जाता है। मामले में पति और ननद को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
फरार चल रही सास
फरार चल रही सास ने अग्रिम जमानत के लिए अपने अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा कि दहेज हत्या समाज के प्रति एक जघन्य अपराध है। इस पर अदालत ने अग्रिम जमानत देने इनकार कर दिया। सृष्टि श्रीनगर (गढ़वाल) में सरकारी शिक्षिका के पद पर तैनात थी। शादी के महज आठ महीने बाद ही 29 जुलाई को उसकी जिंदगी का अंत हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
सोशल मीडिया पर सृष्टि का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो करीब 6 मिनट का था। वीडियो में वह अपनी मां के लिए संदेश में दिखाई-सुनाई देती है... सॉरी मम्मी ... मैं यहां से जा रही हूं। बहुत अजीब सा हो गया है। 6 महीने से सह रही हूं और अब सहा नहीं जाता। ये लोग कभी सुधर नहीं सकते। मुझे लगा अब ठीक होगा.. तब ठीक होगा लेकिन हर रोज मुझे मनहूस कहते रहते हैं।
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