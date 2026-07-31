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सहा नहीं जाता मम्मी...; देहरादून की सृष्टि कंडारी ने मरने से पहले रोते-रोते सब बताया, पति की हरकतों से परेशान थी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून के हर्रावाला में एक नवविवाहिता सृष्टि कंडारी ने ससुरालियों और पति से तंग आकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले उसने एक वीडियो भी बनाया और रोते-रोते सब बताया। सृष्टि सरकारी स्कूल में टीचर थी।

Dehradun Srishti Kandari last Video Before suicide
सृष्टि कंडारी ने मरने से पहले वीडियो बनाया

छह महीने से सह रही हूं…, अब नहीं सहा जाता।’ ये वो शब्द हैं जिनसे देहरादून की सृष्टि कंडारी ने अपने दर्द का इजहार किया। 30 वर्षीय सरकारी शिक्षिका सृष्टि का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते हुए ससुराली और पति की करतूतें बता रही हैं। बताती है कि ये रोज मनहूस कहते हैं। वीडियो के बाद सृष्टि ने कथित तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

देहरादून के हर्रावाला स्थित दिल्ली फार्म में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में सृष्टि मृत पाई गईं। श्रीनगर (गढ़वाल) में तैनात इस सरकारी शिक्षिका की शादी नवंबर 2025 में उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव पद पर कार्यरत सौरभ खत्री से हुई थी। शादी के महज आठ महीने बाद ही 29 जुलाई को उसकी जिंदगी का अंत हो गया।

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वायरल वीडियो में क्या कह रही सृष्टि

सोशल मीडिया पर सृष्टि का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो एक मिनट से भी कम समय का है। वीडियो सृष्टि बेहद परेशान और रोते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में वह अपनी मां के लिए संदेश में दिखाई-सुनाई दे रही है... सॉरी मम्मी ... मैं यहां से जा रही हूं। बहुत अजीब सा हो गया है। 6 महीने से सह रही हूं और अब सहा नहीं जाता। ये लोग कभी सुधर नहीं सकते। मुझे लगा अब ठीक होगा.. तब ठीक होगा लेकिन हर रोज मुझे मनहूस कहते रहते हैं।

पुलिस ने बताया-क्या हुआ

पुलिस के अनुसार, बुधवार को दून के एक निजी अस्पताल से सृष्टि की मौत की सूचना मिलने पर वह वहां पहुंचे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी दौरान मृतका की मां सीमा कंडारी निवासी श्रीकोट, श्रीनगर ने सृष्टि की मौत को हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।

ससुरालियों पर प्रताड़ना के आरोप

सीमा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी व ननद चारू लगातार उसे अपमानित करते थे और यहां तक कि उसे ‘मनहूस’ कहकर प्रताड़ित किया जाता था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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सृष्टि की लाश सबसे पहले पति ने देखी

उधर, हर्रावाला पुलिस चौकी प्रभारी कमलेश गौड़ ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि 26 जुलाई को सृष्टि के ससुर का निधन हुआ था, जिसके बाद वह ससुराल पहुंची थी। उसके पति सौरभ ने बताया कि 29 जुलाई की सुबह सृष्टि दूसरी मंजिल के कमरे में गई थी। कुछ देर बाद उसे कमरे में फंदे से लटका देखा गया। उसे नीचे उतारकर सीपीआर दिया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उस की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल पर घर की दूसरी मंजिल के कमरे में साड़ी का फंदा मिला।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयानों के साथ ही सभी पहलुओं-आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और अन्य संभावनाओं, को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

बैंक का पूर्व मैनेजर कमरे में मृत मिला

देहरादून में एक अन्य घटना में राजपुर क्षेत्र में गुरुवार को एक पूर्व बैंक मैनेजर का शव उनके किराये के कमरे में मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला अवसाद और बीमारी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।

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एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि मूल रूप से लखनऊ में विज्ञान खंड, गोमती नगर निवासी 47 वर्षीय अखिल सिन्हा पूर्व में दून स्थित एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। कुछ समय पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। वह देहरादून के आईटी पार्क इलाके में किराये पर रहते थे। अभी कुछ दिन पहले उनकी पत्नी लखनऊ गई थीं। इस बीच, बुधवार से अखिल का मोबाइल फोन बंद आने लगा, जिससे परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। पत्नी के कहने पर मकान में रहने वाले एक अन्य किरायेदार ने कमरे के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से देखने पर अखिल सोफे पर अचेत अवस्था में पड़े दिखाई दिए।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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