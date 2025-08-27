देहरादून में स्पा की आड़ में लड़कियों से कराया गंदा काम, दो साल बाद गाजियाबाद से धरी

देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में लड़कियों से गंदा काम कराने वाली महिला को पुलिस ने दो साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। महिला नाम बदलकर रह रही थी।

देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में लड़कियों से गंदा काम कराने वाली संचालिका को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी महिला की दो साल से तलाश थी। पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला हिमांशी उर्फ टीना, निवासी नई आबादी कोटी गेट हापुड़, लंबे समय से फरार थी। वह स्पा सेंटर का नाम और पता बदलकर अलग-अलग ठिकानों पर रह रही थी, जिससे उसकी गिरफ्तारी मुश्किल हो रही थी।

उप निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि मामले में पहले ही कई महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। संचालिका की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।