Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dehradun Six month pregnant Dalit woman raped village council pushed her husband to settle for 1 lakh
देहरादून में 6 माह की गर्भवती दलित महिला से रेप, पंचायत में पति को थमाए 1 लाख रुपए

देहरादून में 6 माह की गर्भवती दलित महिला से रेप, पंचायत में पति को थमाए 1 लाख रुपए

संक्षेप:

देहरादून के चकराता में सनसनीखेज मामला आया है। यहां एक दबंग ने गांव की दलित गर्भवती महिला से रेप किया। इसके बाद पंचायत में पति को 1 लाख देकर मामला रफा-दफा करने का दबाव बनाया।

Tue, 2 Dec 2025 08:09 AMGaurav Kala चकराता
share Share
Follow Us on

देहरादून के चकराता के एक राजस्व ग्राम में सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के एक रसूखदार शख्स ने छह माह की गर्भवती दलित महिला से रेप किया। आरोप है कि इसके बाद उसके पति को एक लाख रुपये देकर पंचायत के माध्यम से मामला रफा-दफा करने के लिए दबाव बनाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़ित दंपति का आरोप है कि इस संबंध में किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। महिला के तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई; दिल्ली पुलिस ने पकड़ी खेप, 5 सप्लायर दबोचे
ये भी पढ़ें:हत्या के 5 महीने बाद डायरी से खुला दुष्कर्म का राज, ताऊ के बेटे पर केस दर्ज

मामला क्या है

चकराता राजस्व ग्राम की एक महिला ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि वह अपने पति के साथ किराए का कमरा लेकर विकासनगर में रहती है। बूढ़ी दीवाली को वह परिवार के साथ अपने गांव गई थी। महिला ने बताया कि 28 नवंबर को वह दोपकर करीब 12 बजे कपड़े धोने के लिए घर के पास ही पनियार में गई हुई थी।

इसी दौरान गांव का ही एक युवक मुकेश पीछे से आया और छेड़खानी करने लगा। चिल्लाने पर उसने उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पास में ही शौचालय में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया कि जब उसने यह बात अपनी पति को बताई। इसके बाद उन्होंने गांव के स्याणा से कानूनी कार्रवाई के लिए मदद मांगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rape Uttarakhand News Hindi Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।