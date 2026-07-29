Dehradun SIR: देहरादून में 5.47 लाख मतदाताओं को नोटिस, वोटर लिस्ट में है गड़बड़ी; अब क्या विकल्प
देहरादून में 5.47 लाख मतदाताओं को घर-घर जाकर नोटिस दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बाद चुनाव अधिकारी गलती सुधारने का दूसरा मौका देंगे।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान(एसआईआर)के तहत देहरादून जिले में 5.47 लाख मतदाताओं को घर-घर जाकर व्यक्तिगत नोटिस दिए जाएंगे। यह नोटिस उन मतदाताओं को जारी किए जा रहे हैं, जिनका विवरण वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा है या जिनकी जानकारी अपूर्ण पाई गई है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मंगलवार को अजबपुरकलां पहुंचकर नोटिस वितरण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय निवासी अरविंद नेगी के घर जाकर देखा कि बीएलओ किस तरह नाम में अंतर की जानकारी दे रहे हैं और मतदाताओं से कौन-कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। डीएम ने पूरी प्रक्रिया की जांच करते हुए अधिकारियों को इसे आसान और बिना किसी गलती के पूरा करने के निर्देश दिए।
गलती सुधारने का दूसरा मौका
जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान मतदाताओं को अपनी जानकारी ठीक कराने का मौका देता है। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि बीएलओ को काम करने की स्पष्ट जानकारी देने के लिए आसान भाषा में चेकलिस्ट और प्रक्रिया तैयार कर उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। 14 जुलाई को जारी प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की जानकारी का मिलान पूरा हो चुका है।
घर-घर जाकर नोटिस
जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को नोटिस देंगे और इसकी फोटो आयोग के ऐप पर अपलोड करेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।
जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को तय समय में पूरी सावधानी के साथ अभियान पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सेक्टर अधिकारी डॉ. महेश कुमार, एईआरओ अपर्णा बहुगुणा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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