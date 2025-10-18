Hindustan Hindi News
अगर दुकानें खाली नहीं की तो; देहरादून में किसने दिया अल्टीमेटम? 15 दिन का है समय

संक्षेप: सड़क चौड़ीकरण के लिए आढ़त बाजार को हटाना जरूरी था। इस बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जा रहा है। तीन नवंबर से चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानों के स्वामियों को भूखंड आवंटन के साथ मुआवजा भी मिलेगा।

Sat, 18 Oct 2025 05:21 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून में तहसील चौक से सहारनपुर चौक तक चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानदारों को मुआवजा व भूखंड मिलने के बाद 15 दिन में दुकानें खाली करनी पड़ेंगी। अगर दुकानें खाली नहीं की जाती हैं तो लोनिवि जबरन दुकानों को खाली करवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। डेढ़ किमी लंबी इस सड़क पर हर वक्त वाहनों का दबाव रहता है,जिस कारण यहां लंबा जाम लगता है।

सड़क चौड़ीकरण के लिए आढ़त बाजार को हटाना जरूरी था। इस बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जा रहा है। तीन नवंबर से चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानों के स्वामियों को भूखंड आवंटन के साथ मुआवजा भी मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के एईई मुस्ताक आलम ने बताया कि दुकानदारों को 15 दिन के भीतर दुकानें खाली करनी होंगी, यदि दुकानें खाली नहीं की जाती हैं तो जबरन खाली करवाकर लोनिवि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

करीब 431 दुकानों का होगा ध्वस्तीकरण

सड़क चौड़ीकरण के लिए 431 दुकानों का ध्वस्तीकरण होगा। यहां एक तरफ 204 और दूसरी तरफ 227 दुकानें हैं। इसके अलावा 19 सरकारी भवन हैं, इनको भी ध्वस्त किया जाना है।

छह मीटर तक बढ़ेगी सड़क की चौड़ाई

अभी तहसील चौक से सहारनपुर चौक तक सड़क की चौड़ाई करीब 18 से 19 मीटर है, लेकिन चौड़ीकरण के बाद यह चौड़ाई 24 मीटर तक हो जाएगी। लोनिवि अफसरों की मानें तो इस चाैड़ीकरण के बाद यहां जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल जाएगी।

