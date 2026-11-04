देहरादून में शर्मनाक: पोर्न वीडियो दिखाकर 6 साल की बच्ची से रेप, 12 साल के किशोर पर आरोप
देहरादून में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। 12 साल के किशोर पर 6 साल की बच्ची को पोर्न वीडियो दिखाकर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
देहरादुन के पटेलनगर क्षेत्र में बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 12 साल के किशोर पर 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को संरक्षण में ले लिया। बाद में उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आरोप है कि आरोपी किशोर ने पहले बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाई फिर उसके साथ गलत काम किया।
इंस्पेक्टर पटेलनगर नरेश राठौर ने बताया कि घटना की सूचना सोमवार देर शाम मिली। बस्ती में रहने वाली मासूम के साथ पास के ही किशोर ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों से पूछताछ की।
पीड़िता और आरोपी मूल रूप से बिहार के
पीड़िता और आरोपी के परिवार मूलरूप से बिहार के रहने वाले हैं। दोनों परिवार यहां मजदूरी करते हैं। आरोप है कि किशोर ने बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाई और फिर वैसा ही किया। इस दौरान दुष्कर्म के साक्ष्य मिले। मामले में केस दर्ज कर मंगलवार को बच्ची का मेडिकल कराया गया। आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है।
सात दिन बाद मिला नोएडा के लापता कारोबारी का शव
ऋषिकेश, संवाददाता। गंगा भोगपुर तल्ला में पनाम्बी रिजॉर्ट के लापता संचालक का शव एसडीआरएफ ने सात दिन बाद मंगलवार को गंगा से बरामद कर लिया है। परिजनों की पहचान के बाद शव कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया है।
लक्ष्मणझूला पुलिस के मुताबिक 27 अक्तूबर को रिजॉर्ट संचालक नीरज गुप्ता (52) निवासी एटीएस ग्रीन पैराडिसो, ग्रेटर नोएडा, यूपी की पत्नी विनीता ने तहरीर दी थी, जिसमें हरिद्वार स्थित कनखल निवासी रवि बजाज और गगन बत्रा पर पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पांच पन्नों का सुसाइड नोट भी पुलिस को रिजॉर्ट से मिला था। नीरज की तलाश में पुलिस को गंगा भोगपुर तल्ला के नजदीक ही गंगा किनारे नीरज का सामान मिला था। मंगलवार को टीम ने कारोबारी का शव गंगा से बरामद किया।
बागेश्वर से लापता हुए अधिवक्ता का शव मिला
बागेश्वर। कोतवाली क्षेत्र से 17 दिन से लापता अधिवक्ता और पूर्व सभासद धीरेंद्र परिहार का शव नदीगांव क्षेत्र के एक गधेरे से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे मॉच्युरी में रख दिया है। बुधवाार को शव का पोस्टमार्टम होगा और पुलिस अधीक्षक मामले का खुलासा भी करेंगे।
मालूम हो कि अधिवक्ता धीरेंद्र परिहार 17 अक्तूबर से लापता थे। उनकी मां ने 31 अक्तूबर को पुलिस में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अधिवक्ता के शव की पहचान उनके भाई और बहन ने चेहरे और जैकेट के आधार पर की है। अधिवक्ता की बरामदगी को लेकर जिला मुख्यालय में अधिवक्ताओं ने धरना दिया। तब पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिया। देर शाम पुलिस ने नदीगांव स्थित थाौड़ाई के पास अधिवक्ता का शव बरामद कर लिया है।
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