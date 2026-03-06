50 लाख और पढ़ी-लिखी बीवी की चाहत; शहबाज ने निकाह के 4 महीने बाद पत्नी को बेरहमी से मार डाला
देहरादून के शहबाज ने पढ़ी-लिखी बीवी और 50 लाख की चाहत में चार महीने पहले शादी कर लाई अपनी दुल्हन की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के भाई का आरोप है कि वारदात की रात बहन ने फोन कर बताया था कि वे बहुत गुस्सा हैं, अगले दिन मौत की खबर मिली।
देहरादून में एक लैब कर्मचारी ने चार महीने पहले ब्याह कर लाई पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी शहबाज ने पुलिस को बताया कि कहकशां को वह पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह कम पढ़ी-लिखी थी। वह दूसरी शादी करने की योजना बना रहा था। अपनी इस 'अनचाही' शादी से छुटकारा पाने और दूसरी जगह निकाह करने की जिद में आरोपी ने एक हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची।
नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी बताया कि उसकी पत्नी कम पढ़ी-लिखी थी और उसे पसंद नहीं थी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहबाज निवासी रिस्पना नगर थाना नेहरू कॉलोनी की शादी बीते साल 19 नवंबर को कहकशां से हुई थी। शहबाज ने पूछताछ में बताया कि तीन मार्च की रात कंबल से मुंह दबाकर उसने पत्नी की जान ले ली। घरवालों की इज्जत की खातिर उसने दबाव में आकर निकाह किया था।
मृतका के परिजनों का आरोप है कि कम दहेज मिलने के कारण शादी के बाद से ही ससुरालियों का भी व्यवहार खराब हो गया था। शहबाज किसी पढ़ी-लिखी युवती से दूसरी शादी करना चाहता था।
आरोपी ने कंबल से मुंह दबाकर ली जान
आरोपी ने एक सप्ताह पहले कहकशां को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची और तीन मार्च की रात कंबल से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद उसे अस्पताल ले गया। मृतका के भाई सलमान की तहरीर पर पुलिस ने पति शहबाज के अलावा ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सरकारी अस्पताल से अनुबंध एक लैब में नौकरी करता है।
दहेज के लिए प्रताड़ित किया, प्लॉट के लिए मांगे 50 लाख
कहकशां को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया। रुद्रप्रयाग के अपर बाजार निवासी कहकशां के भाई सलमान आसिफ ने तहरीर में बताया कि 19 नवंबर 2025 को निकाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। 18 फरवरी को बहन ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले प्लॉट के लिए 50 लाख रुपये मांग रहे हैं।
वारदात की रात (3 मार्च) करीब 11 बजे कहकशा का दोबारा फोन आया था कि पति, सास-ससुर और देवर-ननद बहुत गुस्से में हैं और सुबह तक हर हाल में 50 लाख रुपये मंगाने का दबाव बना रहे हैं। भाई ने सुबह दून आने का भरोसा दिया था, लेकिन रात 1:30 बजे ससुर ने कॉल कर बताया कि कहकशा को कुछ हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट ने पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया था।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।