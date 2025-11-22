Hindustan Hindi News
मम्मी-पापा खतरे में डाल रहे बच्चों की जान, एक दिन में 66 नाबालिगों का चालान

संक्षेप:

परिवहन विभाग ने देहरादून संभाग में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 513 वाहनों का चालान किया और 52 को सीज किया, जिसमें 66 नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े गए, जिनके अभिभावकों पर 25,000 का जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

Sat, 22 Nov 2025 06:39 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
परिवहन विभाग ने संभाग में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ शुक्रवार को अभियान चलाया। इस दौरान 66 नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए। जिनके 25-25 हजार रुपये के चालान किए, जो निस्तारण के लिए कोर्ट भेजे जाएंगे। अभियान के दौरान 513 वाहनों के चालान किए गए। 52 वाहन सीज किए गए।

आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के निर्देश पर यह अभियान देहरादून के साथ टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर में और रुड़की में चलाया गया। इसमें 18 टीमें चेकिंग में लगाई गई। आरटीओ सैनी ने बताया कि इसमें मुख्यता हेलमेट न पहनने, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाने और नाबालिग बच्चों की ओर से दो पहिया वाहन चलाने पर चालान किए गए। बताया कि कुल 513 चालान किए। जबकि 52 वाहन सीज किए हैं। इसमें 66 नाबालिग चलाते पकड़े गए। 294 वाहन चालक बिना हेलमेट और आठ वाहन ऐसे पकड़े गए, जिनमें ट्रिपल राइडिंग हो रही थी। सभी के चालान किए गए। बताया कि नाबालिग की ओर से वाहन चलाने में जो चालान किए गए हैं, इनका निस्तारण कोर्ट से होगा। इसमें अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना के साथ ही सजा का भी प्राविधान है।

आरसी में घर बैठे अपडेट कर सकते हैं फोन नंबर

परिवहन विभाग ने वाहन की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी कर दिया है। वाहन स्वामी घर बैठे भी नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन सुविधा भी दी जा रही है।आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि ऑनलाइन नंबर अपडेट करने के लिए parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां वाहन से संबंधित सेवाएं पर क्लिक करके मोबाइल नंबर अपडेट विकल्प चुनेंगे।

नाबालिग के वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान

नाबालिग के वाहन चलाने पर दंड के कड़े प्रावधान भी हैं। न्यायालय वाहन मालिक पर 25000 के जुर्माने के साथ ही तीन साल तक की कैद की सजा भी सुना सकता है। इसके अलावा नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा और वाहन का पंजीकरण भी एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है।

Uttarakhand News

