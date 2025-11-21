Hindustan Hindi News
देहरादून कोर्ट ने माना सहमति से बने संबंध, रेप का आरोपी बरी

देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी तेजपाल बिष्ट को बरी कर दिया, क्योंकि अदालत ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच 2013 से 2018 तक प्रेम संबंध था, और पीड़िता ने खुद गवाही में स्वीकार किया कि शारीरिक संबंध उसकी सहमति और इच्छा से बने थे।

Fri, 21 Nov 2025 07:13 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी तेजपाल बिष्ट को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच वर्ष 2013 से 2018 तक प्रेम संबंध था और शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। पीड़िता ने खुद क्रॉस एग्जामिनेशन में माना कि संबंध उसकी इच्छा से थे।

मामले में वर्ष 2018 में मसूरी कोतवाली में केस दर्ज किया गया। इसमें पीड़िता ने कहा कि वर्ष 2014 उन दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों प्रेमी-प्रेमिका बन गए। कई बार होटल-गेस्ट हाउस में साथ रुके। पीड़िता कई बार गर्भवती भी हुई। इस दौरान गर्भनिरोधक दवाएं लीं। केस दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और अक्तूबर 2018 में कहीं और शादी कर ली। इसके बाद पीड़िता ने दिसंबर 2018 में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया।

पीड़िता ने गवाही में स्वीकार किया कि 2014 से 2017 तक संबंध अच्छे थे और शारीरिक संबंध उसकी मर्जी से बने। शुरू में वह शादी के लिए तैयार थी। बाद में दोस्तों के कहने पर पीछे हटी। गुरुवार को पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने मामले में फैसला दिया।

