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देहरादून-रामनगर के बीच 18 जुलाई से सीधी ट्रेन सेवा, चिल्लरखाल रूट पर सभी वाहन चलेंगे

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरी है। देहरादून से रामनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा 18 जुलाई से शुरू हो रही है। वहीं, चिल्लरखाल रूट पर सभी वाहन चल सकेंगे।

देहरादून-रामनगर के बीच 18 जुलाई से सीधी ट्रेन सेवा, चिल्लरखाल रूट पर सभी वाहन चलेंगे

उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा का शुभारंभ 18 जुलाई से होगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होने जा रही है। इसके अलावा लालढांग-चिल्लरखाल सड़क पर सवारी वाहनों की आवाजाही का रास्ता साफ हो गया है।

बलूनी ने बताया कि पहले चरण में यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी। यात्रियों की संख्या के आधार पर भविष्य में इसके संचालन को सप्ताह में चार या पांच दिन तक बढ़ाया जाएगा। बलूनी ने कहा कि कॉर्बेट सिटी के नाम से प्रसिद्ध रामनगर राज्य का प्रमुख पर्यटन केंद्र है।

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कॉर्बेट पार्क समेत कई जगहों तक पहुंच आसान होगी

इस नई रेल सेवा से स्थानीय नागरिकों को देहरादून आने-जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही देश भर से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु भी कॉर्बेट नेशनल पार्क सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

चिल्लरखाल मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही

गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि लालढांग-चिल्लरखाल सड़क पर सवारी वाहनों की आवाजाही का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी ने मार्ग से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में प्रयुक्त कमर्शियल वाहन शब्द को लेकर पैदा हुए भ्रम को समाप्त करते हुए अधिकांश आवश्यक वाहनों के संचालन को मंजूरी दे दी है।

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मंगलवार को मीडिया को जारी बयान में बलूनी ने बताया कि कोटद्वार व आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद अब इस सड़क पर सवारी वाहन, सरकारी बसें, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन की बसें, स्कूल बसें, किसानों के ट्रैक्टर तथा भवन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के संचालन को स्वीकृति मिल गई है। बाद में यात्रियों की संख्या के आधार पर भविष्य में इसके संचालन को सप्ताह में चार या पांच दिन तक बढ़ाया जाएगा।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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