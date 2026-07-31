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बेटियों की तलाश में मां को नाले में दिखा लक्ष्मी का पैर, पहले 1 बेटी को खो चुकी; बिहार से देहरादून आकर बसे थे

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun Rain Tragedy: देहरादून में जानलेवा बारिश की चपेट में आकर दो मासूम बच्चियों की नाले में बहकर मौत हो गई। बदहवाश मां को नाले में बच्चियों का शव मिला। महिला पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुकी है। 

Dehradun Rain Tragedy mother lost two daughters
देहरादून बारिश ने दो मासूम जिंदगियां छीनी

अंकित कुमार चौधरी, देहरादून

Dehradun Rain Tragedy: देहरादून के क्लेमनटाउन स्थित नई बस्ती में भारी बारिश ने दो मासूम जिंदगियां छीन ली। एक मजदूर मां की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। घर पर लौटकर जब उसने अपनी सात वर्षीय लक्ष्मी और तीन वर्षीय सोनाक्षी को न देखा तो घबराकर तलाश शुरू की। कुछ ही देर बाद नाली के ऊपर बने रैंप के नीचे बड़ी बेटी लक्ष्मी का पैर दिखाई दिया। यह मंजर देखते ही मां रीना की चीख निकल गई। आसपास के लोगों ने दोनों बच्चियों को निकाला, पर तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।

क्लेमनटाउन थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर नई बस्ती में दुर्गा मंदिर के पास दो बच्चियां नाली में बहकर रैंप के नीचे फंस गई थीं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पर स्थानीय लोग तब तक दोनों बच्चियों को बाहर निकाल चुके थे। प्रथमदृष्टया आशंका है कि नाली के तेज बहाव में बहने के बाद रैंप के नीचे फंस जाने से पानी में दम घुटने के कारण दोनों की मौत हुई। मृत बच्चियों की पहचान लक्ष्मी और उसकी बहन सोनाक्षी के रूप में हुई है।

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परिवार मूलत बिहार के खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के चौथम पिपरा गांव का रहने वाला है। पिता रुदल सदा और मां रीना नई बस्ती में किराये की झुग्गी में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना के समय रुदल गांव गए हैं। रीना ने पुलिस को बताया कि उनके पांच बच्चे हैं। गुरुवार दोपहर सीने में दर्द होने के कारण वह घर में आराम कर रही थीं। इसके बाद वह पास ही परिचित के घर पर गईं थीं। पुलिस के अनुसार, लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि दोनों बहनें खेलते समय नाली में गिर गईं।

बिहार के चौथम पिपरा गांव में पसरा मातम

रुदल सदा पिछले एक साल से दून में मजदूरी कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी रीना कुमारी घरों में झाड़ू-पोंछा कर बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। दो बेटियों की मौत की खबर जैसे ही खगड़िया जिले के चौथम पिपरा गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। पंचायत की मुखिया रीना देवी और पूर्व मुखिया मनोज कुमार सिंह समेत कई ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। दूसरी ओर, देहरादून में पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

अब दो और बेटियों ने छोड़ दिया साथ

रुदल सदा के परिवार पर यह पहला वज्रपात नहीं है। कुछ वर्ष पहले खगड़िया में कोसी नदी में डूबने से एक बेटी की मौत हो चुकी है। अब दून में लक्ष्मी, सोनाक्षी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रुदल सदा की केवल एक शादीशुदा बेटी ही बची है।

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नदी तट क्षेत्र में हों सुरक्षा इंतजाम

देहरादून। दून में मानसून के बीच बिंदाल नदी से सटी बस्तियों पर बाढ़ और भू-कटाव का खतरा गहराने लगा है। इसी को लेकर बस्ती बचाओ आंदोलन ने जिला प्रशासन से मौके पर सुरक्षा इंतजामों की मांग उठाई है। संयोजक अनंत आकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम डॉ.आशीष चौहान को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कई बस्तियों में लंबित पुश्तों के स्थायी निर्माण समेत विभिन्न मांगें रखीं। इस पर डीएम ने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम को संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिए।

ईई ने किया सड़कों का निरीक्षण

देहरादून। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने गुरुवार को देहरादून और मसूरी की सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजपुर रोड, ओल्ड राजपुर रोड, कैनाल रोड और कौलागढ़ रोड का जायजा लेने के बाद मसूरी रोड का रुख किया। ईई राजेश कुमार ने बताया कि प्रमुख अभियंता ने मानसून के मद्देनजर सड़क के गड्ढों पर पैचवर्क के निर्देश दिए। जलभराव रोकने के लिए नालियों की तली तक सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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