काम की बात: देहरादून में 20 अप्रैल तक रोज 9 घंटे गुल रहेगी बिजली, इन इलाकों पर ज्यादा असर
देहरादून में 20 अप्रैल तक रोजाना 9 घंटे बिजली गुल रहेगी। कारगी, कौलागढ़ समेत कई इलाकों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 15, 17 अप्रैल को मातावालाबाग-भंडारीबाग के पटेलनगर फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली गुल रहेगी।
देहरादून शहर के कई इलाकों में बिजली की सर्विस लाइन बदली जाएगी। यूपीसीएल टर्नर रोड, बसंत विहार, भंडारीबाग बिजलीघरों से जुड़े इलाकों में 11 केवी लाइन बदलने जा रहा है। जिसके लिए 12 से 20 अप्रैल तक का शटडाउन लिया जा रहा है। इस वजह से सम्बंधित बिजलीघरों से जुड़े इलाकों में बिजली की परेशानी हो सकती है।
15, 16, 19, 20 अप्रैल को सुबह साढ़े नौ से सायं साढ़े चार बजे तक मातावालाबाग-भंडारीबाग के लक्ष्मणचौक फीडर पर बिजली गुल रहेगी। 15, 17 अप्रैल को मातावालाबाग-भंडारीबाग के पटेलनगर फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली गुल रहेगी। 17, 18, 21 और 22 अप्रैल को मातावाला बाग-भंडारीबाग बिजलीघर के 11 केवी खुड़बुड़ा फीडर पर काम की वजह से शटडाउन लिया जाएगा।
कारगी, कौलागढ़ में बिजली गुल रहेगी
15 अप्रैल को कारगी, 12 और 15 से 21 अप्रैल तक कौलागढ़ के एफआरआई फीडर पर, 15 से 18 और 20 से 21 को आईएचएम गढ़ी बिजलीघर के 11 केवी कांडली फीडर, 15, 16 अप्रैल को ऊर्जा भवन बिजलीघर के 11 केवी वाडिया फीडर पर बिजली गुल रहेगी।
इन इलाकों पर भी असर
वहीं सहस्रधारा रोड फीडर पर 13, 17 और 18 अप्रैल को शटडाउन का असर मधुर विहार, ऋषिनगर, एकता विहार, शिव गिरधर निकुंज, पाठक मार्केट, शक्ति विहार में रहेगा। आईटी पार्क बिजलीघर से जुड़े इलाकों में 13 से 17 तक बिजली गुल रहेगी।
सहस्रधारा रोड में नई लाइन की टेस्टिंग
यूपीसीएल द्वारा सहस्रधारा रोड बिजलीघर के तहत 15 से 18 अप्रैल तक सुबह दस से शाम चार बजे तक का शटडाउन शेड्यूल रहेगा। जिसका असर विजयनगर, चूना भट्टा, शिवालिक अपार्टमेंट, माई शॉप, एमडीडीए कॉलोनी में पड़ेगा।
दूधली से राजपुर रोड तक चलेगी एसी इलेक्ट्रिक बस
देहरादून। वरिष्ठ नागरिक संगठन कारगी के प्रयासों से जल्द ही शहर में नई एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। यह बस दूधली, बंजारावाला, कारगी चौक, लालपुल होते हुए घंटाघर और राजपुर रोड तक संचालित होगी। शनिवार को प्रस्तावित रूट का सर्वे भी किया गया। संगठन का कहना है कि क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को लंबे समय से इस रूट पर बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा की जरूरत थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।
इस बस सेवा के शुरू होने से बंजारावाला, कारगी और आसपास के क्षेत्रों से इंद्रेश अस्पताल, लालपुल, घंटाघर और राजपुर रोड तक आने-जाने में खासकर बुजुर्गों को काफी सुविधा मिलेगी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आरटीए की बैठक के बाद इस सेवा को औपचारिक मंजूरी मिलते ही बस संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
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