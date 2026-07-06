देहरादून की इन 50 कॉलोनियों में बिजली कटौती, 12 जुलाई तक शटडाउन
Dehradun Power Cut: आज से 12 जुलाई तक देहरादून की 50 कॉलोनियों में बिजली कटौती रहेगी। आरडीएसएस योजना के तहत बिजली लाइन का अपग्रेडेशन हो रहा है।
Dehradun Power Cut: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की 50 कॉलोनियों में यूपीसीएल ने छह से 12 जुलाई तक शटडाउन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस अवधि में आरडीएसएस योजना के तहत बिजली लाइन का अपग्रेडेशन होगा। कुछ जगह बिजली के पोल बदले जाएंगे और कहीं लाइन पर पेड़ों की कटाई-छंटाई होगी। लिहाजा,यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की गई है।
यह रहेगा शेड्यूल
बिजली विभाग के अनुसार, 33 केवी अनारवाला बिजलीघर में 11 जुलाई को तथा 33 केवी कौलागढ़ फीडर पर 6 से 12 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शटडाउन रहेगा। इसका असर गजियावाला, घट्टीखोला, इंद्रानगर, गल्जवाड़ी, भारतवाला, सिंगली, शार्लवुड, सिंगलीखेत, शाहीनबाग, मानवभारती, जादड़, गंगोल पंडितवाड़ी, 18 बीघा, गद्दूवाला, अमरूदबाग, पुनर्नवा रिसॉर्ट समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर पड़ेगा।
33 केवी निरंजनपुर-भंडारीबाग,मातावाला बाग बिजलीघर: संबंधित इलाकों में छह व सात जुलाई को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। नौ को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक मातावाला बाग-भंडारीबाग बिजलीघर से जुड़े लक्खीबाग, मुस्लिम कॉलोनी, रीठा मंडी, कुसुम विहार और पथरीबाग क्षेत्र में शटडाउन रहेगा।
33 केवी पथरीबाग बिजलीघर: 11 केवी देहराखास फीडर से जुड़े देवऋषि एन्क्लेव, आशीर्वाद एन्क्लेव, वसुंधरा एन्क्लेव, त्रिमूर्ति विहार, देहराखास, पटेलनगर थाना क्षेत्र व साईं बाबा एन्क्लेव छह जुलाई को दोपहर दो से तीन बजे तक प्रभावित रहेंगे। आठ की सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक पथरीबाग-पाम सिटी के 33 केवी दून विवि और 33 केवी कारगी से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
मोहनपुर वितरण खंड: गणेशपुर बिजलीघर क्षेत्र में छह से आठ जुलाई तक सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक शटडाउन रहेगा। देवीपुर, परवल, हिमगिरि, हसनपुर, शेरपुर, सिंघनीवाला, रामगढ़, चकमंशा, शीशमबाड़ा और एयरफोर्स कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 11 केवी मेहूंवाला व ऋषि विहार फीडर से जुड़े मेहूंवाला, पित्थूवाला, वन विहार, हिमाद्री एन्क्लेव, हनुमंत सोसायटी, नयानगर, तेलपुर चौक, घिसरपड़ी, चौहान मोहल्ला व हरबंसवाला सहित पास के क्षेत्रों में भी छह-सात को आपूर्ति बाधित रहेगी।
कांवड़ यात्रा : इस बार रामझूला पुल पर नहीं होगी एंट्री
ऋषिकेश। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त इस बार रामझूला पुल पर आवागमन नहीं कर सकेंगे। लोनिवि ने पुल पर सुरक्षात्मक कार्यों का हवाला देते हुए आवाजाही की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
अभी गंगा में झूला पुल की 20 पाइल पर काम चल रहा है, जिनमें आठ पाइल का पूरा कर लिया गया। पुल का नया डेक बनकर तैयार है।
बजरंग-जानकी सेतु का विकल्प
पीडब्ल्यूडी, नरेंद्रनगर के ईई प्रवीण कर्णवाल ने रविवार को बताया कि इन दिनों रामझूला पुल पर सुरक्षात्मक कार्य चल रहे है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान पुल पर लोगों को आवागमन की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन को भी इससे अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकल्प के तौर पर लोग बजरंग सेतु और जानकी सेतु का इस्तेमाल कर पाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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