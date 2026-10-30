काम की बात: त्योहारी सीजन में देहरादून के कई इलाकों में बिजली गुल, 5 नवंबर तक कटौती
Dehradun Power Cut: त्योहारी सीजन के बीच देहरादून के कई इलाकों में 5 नवंबर तक बिजली कटौती रहेगी। बसंत विहार, ऊर्जा भवन, कौलागढ़ और नींबूवाला बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रहेगी।
Dehradun Power Cut: त्योहारी सीजन के बीच यूपीसीएल ने बिजली लाइनों के रखरखाव का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत बसंत विहार, ऊर्जा भवन, कौलागढ़ और नींबूवाला बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों में अलग-अलग दिन आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं, सरकारी विभागों के स्तर पर यूपीसीएल के बकाया बिजली बिलों के भुगतान में देरी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल भुगतान के निर्देश दिए।
यहां असर पड़ेगा
देहरादून, बालावाला बिजलीघर के कुआंवाला, मियांवाला, दिल्ली फार्म, लक्ष्मणसिद्ध कॉलोनी, हर्रावाला में 30 अक्तूबर, दो नवंबर को सुबह दस से अपराह्न तीन बजे शटडाउन रहेगा। यहां बिजली सुधार के काम होंगे।
यह रहेगा शेड्यूल
● विद्युत वितरण उप खंड बसंत विहार के अंतर्गत 30 अक्तूबर और चार नवंबर को आईटीबीपी फीडर, 30 को इंदिरानगर, 31 को सीमाद्वार, दो नवंबर को पंडितवाड़ी, तीन नवंबर को आशीर्वाद एन्क्लेव, 4 को बसंत विहार, 5 को आईएमए चकराता रोड, 30 अक्तूबर को वाडिया, 31 को ऐन मैरी, दो नवंबर को राम बाग, तीन को वैभव एन्क्लेव में सुबह दस से दोपहर दो बजे तक शटडाउन रहेगा।
● कौलागढ़ बिजलीघर के अंतर्गत सॉयल फीडर पर 30 अक्तूबर से 5 नवंबर, देहरा में 31 अक्तूबर, ब्लड बैंक में दो नवंबर, कौलागढ़ में एक-दो नवंबर सुबह दस से शाम पांच बजे शटडाउन रहेगा।
● विजयपार्क में दो और तीन नवंबर, एफआरआई में चार नवंबर को सुबह दस से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
● नींबूवाला के कांडली फीडर पर एक और तीन नवंबर को शटडाउन है। ईई मनोज अग्रवाल ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
विभागों को देना होगा 540 करोड़ का बिजली बिल
सरकारी विभागों के स्तर पर यूपीसीएल के बकाया बिजली बिलों के भुगतान में देरी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल भुगतान के निर्देश दिए। सीएम ने गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में कहा कि सर्दियों के दौरान बिजली की सप्लाई को सुचारू रखने की ठोस व्यवस्था कर ली जाए। सीएम ने कहा कि बजट में बिजली बिलों के भुगतान के लिए वित्तीय प्रावधान हैं तो क्यों समय पर बिजली बिलों का बजट जारी नहीं किया जाता है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी विभागों से बकाया राशि की वसूली की रणनीति बनाई जाए। सरकारी विभागों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। यूपी के साथ ट्रांसफर स्कीम के तहत लंबित धनराशि और संपत्तियों से जुड़े मामले तेजी से निपटाए जाएं।
बिजली खरीद को मिली मंजूरी
विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को अडानी पावर से 1234 मेगावाट थर्मल बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2029 से 25 साल तक 5.74 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने कहा कि इससे राज्य का बेस पावर लोड और ग्रिड मजबूत होगा।
मीटर टेस्टिंग के लिए अग्रिम शुल्क में भी राहत
पीएम सूर्य घर योजना में सिंगल फेस मीटर की टेस्टिंग के लिए 200 और थ्री फेस मीटर के लिए 300 रुपये अग्रिम नहीं देने होंगे। यह शुल्क पहले बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। समय पर बिल भुगतान करने पर सामान्य उपभोक्ताओं की तरह छूट मिलेगी, जबकि देरी पर सरचार्ज देना होगा।
पीएम सूर्य घर योजना में डिजिटल एग्रीमेंट मान्य
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ता और यूपीसीएल के बीच डिजिटल एग्रीमेंट को विद्युत नियामक आयोग ने मान्यता दे दी है। गुरुवार को जारी आदेश के बाद लोगों को अलग से पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने या यूपीसीएल कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
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