देहरादून की 100 कॉलोनियों में बिजली कटौती, 14 जुलाई तक यहां रहेगा शटडाउन
Dehradun Power Cut: देहरादून की 100 कॉलोनियों में करीब डेढ़ घंटे का शटडाउन रहेगा। यूपीसीएल के अनुसार, इसी तरह बिजली कटौती का सिलसिला 14 जुलाई तक चलेगा।
Dehradun Power Cut: यूपीसीएल ने बिजली लाइनों की मरम्मत के चलते देहरादून के आराघर और बालावाला उपखंड क्षेत्र में शटडाउन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस कारण करीब 100 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह शटडाउन सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक रहेगा।
यूपीसीएल के अनुसार, बिजली सप्लाई के सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ मरम्मत कार्यों के लिए विभिन्न फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में निर्धारित समय के लिए शटडाउन लिया जाएगा। यह शटडाउन सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक यानी लगभग डेढ़ घंटे का रहेगा। इस दौरान ट्रांसफार्मर में एलटी कैपेसिटर बैक लगाए जाएंगे, जिससे भविष्य में बिजली आपूर्ति प्रणाली को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सके।
14 जुलाई को जोगीवाला और नेहरूग्राम में शटडाउन
इस दौरान बालावाला और आराघर उपखंड क्षेत्र की कई आवासीय कॉलोनियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित इलाकों में नवादा, डिफेंस कॉलोनी, मालदेवता और रिंग रोड क्षेत्र शामिल हैं। यूपीसीएल ने बताया कि 14 जुलाई को जोगीवाला, मोहकमपुर, माजरी माफी और नेहरूग्राम क्षेत्रों में भी डेढ़ घंटे का शटडाउन लिया जाएगा।
उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील
ईई-यूपीसीएल राकेश कुमार ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शटडाउन अवधि के दौरान जरूरी विद्युत उपकरणों का उपयोग पहले से सुनिश्चित करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि समय से पहले काम पूरा होते ही आपूर्ति सुचारु कर दी जाएगी।
यहां रहेगा शटडाउन
● 19 जून: नवादा, उत्तरांचल एन्क्लेव, गंगोत्री एन्क्लेव, यमुनोत्री एन्क्लेव, वैभव विहार, प्रवेश विहार
● 20 जून: डिफेंस कॉलोनी, सेक्टर दो, तीन और चार
● 22 जून: दून यूनिवर्सिटी, एमडीडीए और टीएचडीसी कॉलोनी क्षेत्र
इन इलाकों में भी वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे
● 23 जून: माजरी माफी, नवादा, इंद्रपुर, माजरी माफी
● 24 जून: विधानसभा, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, राजीवनगर, दिव्य विहार, देवांचल विहार
● 25 जून: बद्रीपुर, प्रतिमायन चौक, मोहकमपुर, माजरी माफी, नेहरूग्राम
● 27 जून: बद्रीश कॉलोनी, लोअर और अपर बद्रीश कॉलोनी, रिंग रोड, गढ़वाली कॉलोनी, छह नंबर पुलिया
● 29 जून: जोगीवाला, हिमाद्री एन्क्लेव, एकता एन्क्लेव, नत्थनपुर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड
● 30 जून: मोहकमपुर, नेहरुग्राम, अपर नेहरु ग्राम लोअर, कृष्णा विहार, ज्वाल्पा एन्क्लेव, राजेश्वरी विहार
● 01 जुलाई: राजराजेश्वरीपुरम, राजेश्वरी पुरम, अलकनंदा एन्क्लेव, विवेकानंद ग्राम
● 02 जुलाई: राजीवनगर, छह नंबर पुलिया, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, भागीरथी एन्क्लेव, डांडा धर्मपुर, राजीवनगर, दिव्य विहार
● 03 जुलाई: रिंग रोड, आदर्श कॉलोनी, दून हिल्स कॉलोनी, छह नंबर पुलिया
● 06 जुलाई: मालदेवता, रायपुर, कलिंगा कॉलोनी, गुजरोंवाली
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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