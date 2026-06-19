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देहरादून की 100 कॉलोनियों में बिजली कटौती, 14 जुलाई तक यहां रहेगा शटडाउन

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun Power Cut: देहरादून की 100 कॉलोनियों में करीब डेढ़ घंटे का शटडाउन रहेगा। यूपीसीएल के अनुसार, इसी तरह बिजली कटौती का सिलसिला 14 जुलाई तक चलेगा।

देहरादून की 100 कॉलोनियों में बिजली कटौती, 14 जुलाई तक यहां रहेगा शटडाउन

Dehradun Power Cut: यूपीसीएल ने बिजली लाइनों की मरम्मत के चलते देहरादून के आराघर और बालावाला उपखंड क्षेत्र में शटडाउन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस कारण करीब 100 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह शटडाउन सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक रहेगा।

यूपीसीएल के अनुसार, बिजली सप्लाई के सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ मरम्मत कार्यों के लिए विभिन्न फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में निर्धारित समय के लिए शटडाउन लिया जाएगा। यह शटडाउन सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक यानी लगभग डेढ़ घंटे का रहेगा। इस दौरान ट्रांसफार्मर में एलटी कैपेसिटर बैक लगाए जाएंगे, जिससे भविष्य में बिजली आपूर्ति प्रणाली को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सके।

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14 जुलाई को जोगीवाला और नेहरूग्राम में शटडाउन

इस दौरान बालावाला और आराघर उपखंड क्षेत्र की कई आवासीय कॉलोनियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित इलाकों में नवादा, डिफेंस कॉलोनी, मालदेवता और रिंग रोड क्षेत्र शामिल हैं। यूपीसीएल ने बताया कि 14 जुलाई को जोगीवाला, मोहकमपुर, माजरी माफी और नेहरूग्राम क्षेत्रों में भी डेढ़ घंटे का शटडाउन लिया जाएगा।

उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील

ईई-यूपीसीएल राकेश कुमार ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शटडाउन अवधि के दौरान जरूरी विद्युत उपकरणों का उपयोग पहले से सुनिश्चित करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि समय से पहले काम पूरा होते ही आपूर्ति सुचारु कर दी जाएगी।

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यहां रहेगा शटडाउन

● 19 जून: नवादा, उत्तरांचल एन्क्लेव, गंगोत्री एन्क्लेव, यमुनोत्री एन्क्लेव, वैभव विहार, प्रवेश विहार

● 20 जून: डिफेंस कॉलोनी, सेक्टर दो, तीन और चार

● 22 जून: दून यूनिवर्सिटी, एमडीडीए और टीएचडीसी कॉलोनी क्षेत्र

इन इलाकों में भी वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे

● 23 जून: माजरी माफी, नवादा, इंद्रपुर, माजरी माफी

● 24 जून: विधानसभा, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, राजीवनगर, दिव्य विहार, देवांचल विहार

● 25 जून: बद्रीपुर, प्रतिमायन चौक, मोहकमपुर, माजरी माफी, नेहरूग्राम

● 27 जून: बद्रीश कॉलोनी, लोअर और अपर बद्रीश कॉलोनी, रिंग रोड, गढ़वाली कॉलोनी, छह नंबर पुलिया

● 29 जून: जोगीवाला, हिमाद्री एन्क्लेव, एकता एन्क्लेव, नत्थनपुर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड

● 30 जून: मोहकमपुर, नेहरुग्राम, अपर नेहरु ग्राम लोअर, कृष्णा विहार, ज्वाल्पा एन्क्लेव, राजेश्वरी विहार

● 01 जुलाई: राजराजेश्वरीपुरम, राजेश्वरी पुरम, अलकनंदा एन्क्लेव, विवेकानंद ग्राम

● 02 जुलाई: राजीवनगर, छह नंबर पुलिया, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, भागीरथी एन्क्लेव, डांडा धर्मपुर, राजीवनगर, दिव्य विहार

● 03 जुलाई: रिंग रोड, आदर्श कॉलोनी, दून हिल्स कॉलोनी, छह नंबर पुलिया

● 06 जुलाई: मालदेवता, रायपुर, कलिंगा कॉलोनी, गुजरोंवाली

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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