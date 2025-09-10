देहरादून में महिलाएं सबसे असुरक्षित, NARI 2025 रिपोर्ट ने मचाया बवाल! पुलिस ने बताया फर्जी
देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने वाली NARI 2025 रिपोर्ट को पुलिस और उत्तराखंड सरकार ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करने वाली निजी एजेंसी को समन जारी किया है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW) की ओर से जारी NARI 2025 रिपोर्ट में देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में शुमार किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार और देहरादून पुलिस ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे तथ्यहीन करार दिया। इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है और पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करने वाली निजी एजेंसी को तलब किया है।
NARI 2025: देहरादून की रैंकिंग ने चौंकाया
28 अगस्त को NCW की अध्यक्ष विजया राहटकर की मौजूदगी में जारी हुई नेशनल एनुअल रिपोर्ट ऑन वीमेन सेफ्टी (NARI 2025) ने देहरादून को महिलाओं के लिए भारत के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया। इस रिपोर्ट में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय ली गई थी और भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% आंका गया। कोहिमा, मुंबई और भुवनेश्वर जैसे शहरों को सबसे सुरक्षित माना गया, जबकि दिल्ली, पटना और जयपुर को असुरक्षित शहरों की सूची में रखा गया।
लेकिन उत्तराखंड सरकार को यह रैंकिंग रास नहीं आई। सरकार ने दावा किया कि यह रिपोर्ट 'तथ्यों पर आधारित नहीं' है। देहरादून के व्यापारिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों ने भी इस पर आपत्ति जताई और कानूनी कार्रवाई की मांग की।
पुलिस का एक्शन: कंपनी को समन
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। SSP अजय सिंह ने NARI 2025 रिपोर्ट तैयार करने वाली निजी कंपनी P-Value Analytics को समन जारी किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और डेटा संग्रह व विश्लेषण करने वाली टीम को एक सप्ताह के भीतर सर्वे से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा गया है। SSP सिंह ने चेतावनी दी, 'अगर कंपनी संतोषजनक जवाब देने में विफल रही या यह साबित हुआ कि रिपोर्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'
कंपनी के प्रतिनिधि मयंक धय्या सोमवार को SSP के सामने पेश हुए, लेकिन उनके जवाबों को पुलिस ने असंतोषजनक बताया। धय्या ने दावा किया कि यह सर्वे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक शैक्षणिक रिसर्च कोर्स का हिस्सा था, जिसमें कंपनी की दो टीमें शामिल थीं। एक टीम ने सर्वे के जरिए डेटा इकट्ठा किया, जबकि दूसरी ने इसका विश्लेषण किया।
क्या कहते हैं आंकड़े?
रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का सहारा लिया। 2022 के डेटा के अनुसार, देहरादून में कोई बलात्कार-हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 8 दहेज हत्याएं, 13 आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले और 184 बलात्कार के मामले सामने आए। कुल मिलाकर, देहरादून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1,205 मामले दर्ज हुए, जो राज्य के कुल 4,337 मामलों का 27% है। वहीं, 2021 में देहरादून में दहेज हत्याएं 10 थीं, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 132 मामले और बलात्कार के 113 मामले दर्ज हुए। कुल मिलाकर, उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 756 मामले थे, जो राज्य के कुल 3,431 मामलों का 22% था। तुलना के लिए, दिल्ली में 2022 में महिलाओं के खिलाफ 14,277 मामले दर्ज हुए, और इसे भी NARI रिपोर्ट में असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया।
सरकार का दावा
उत्तराखंड सरकार और पुलिस ने सर्वे की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय ने दावा किया कि सर्वे में देहरादून की 9 लाख महिलाओं में से सिर्फ 400 के फोन पर आधारित राय ली गई, और कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि NARI रिपोर्ट में दावा किया गया कि केवल 4% महिलाएं ऐप्स और तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करती हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस का गौरा शक्ति ऐप 1.25 लाख महिलाओं ने डाउनलोड किया है, जिनमें से 16,649 देहरादून से हैं। पुलिस ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि सर्वे तथ्यों पर आधारित नहीं है।'
BJP और कांग्रेस आमने-सामने
इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करन महरा ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर राजधानी देहरादून ही महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, तो पहाड़ों और मैदानों में रहने वाली बेटियों का क्या होगा? BJP ने महिलाओं की सुरक्षा को सिर्फ चुनावी जुमला बना दिया है।' वहीं, तमिलनाडु में BJP नेता के. अन्नामलाई ने NARI रिपोर्ट का हवाला देते हुए DMK सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चेन्नई को 31 शहरों में 21वां सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, जो तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को दर्शाता है।
P-Value Analytics: कौन है यह कंपनी?
P-Value Analytics एक डेटा साइंस एजेंसी है, जो BBC, Air India और Airtel जैसे बड़े क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग विश्लेषण करती है। कंपनी का दावा है कि NARI 2025 भारत की पहली धारणा-आधारित राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और इंडेक्स है, जो महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है।
