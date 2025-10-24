ये सिस्टम है! पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कराने में ASI के बेटे को लगे ढाई महीने

पुलिस को दी तहरीर में कुनाल चौधरी निवासी राजपुर ने बताया कि छह अगस्त की रात वह अपने दोस्त चैतन्य और समीर के साथ कार से मसूरी रोड से गुजर रहा था। मसूरी डाइवर्जन रोड चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों ने कार को रोका बिना जांच शराब पीकर कार चलाने के आरोप में चालान कर दिया। विरोध करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। इस डर से युवकों ने भागने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पकड़कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लात-घूंसों और बंदूक की बट से उन्हें पीटा गया। पुलिसकर्मी उन्हें पीटते हुए थाने ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया। इससे पहले चैतन्य ने कुनाल की मां विजय चौधरी को फोन पर घटना की जानकारी दे दी थी। विजय चौधरी देहरादून पुलिस लाइन में एएसआई हैं। रात करीब एक बजे परिजन थाने पहुंचे और कुनाल को लॉकअप में बंद किए जाने की वीडियो बनाई। सात अगस्त को उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।