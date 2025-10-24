Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dehradun police four personnel booked assault asi son court order
ये सिस्टम है! पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कराने में ASI के बेटे को लगे ढाई महीने

ये सिस्टम है! पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कराने में ASI के बेटे को लगे ढाई महीने

संक्षेप: देहरादून में एक महिला एएसआई के बेटे और उसके दोस्तों से मारपीट के मामले में पुलिस को टालमटोल के बाद आखिरकार कोर्ट के आदेश पर ढाई महीने बाद चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करना पड़ा।

Fri, 24 Oct 2025 08:45 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

महिला एएसआई के बेटे से मारपीट के मामले में दारोगा समेत चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने में पुलिस को ढाई महीने लग गए। मामले में टालमटोल कर रही पुलिस को आखिरकार कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा।

पुलिस को दी तहरीर में कुनाल चौधरी निवासी राजपुर ने बताया कि छह अगस्त की रात वह अपने दोस्त चैतन्य और समीर के साथ कार से मसूरी रोड से गुजर रहा था। मसूरी डाइवर्जन रोड चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों ने कार को रोका बिना जांच शराब पीकर कार चलाने के आरोप में चालान कर दिया। विरोध करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। इस डर से युवकों ने भागने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पकड़कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लात-घूंसों और बंदूक की बट से उन्हें पीटा गया। पुलिसकर्मी उन्हें पीटते हुए थाने ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया। इससे पहले चैतन्य ने कुनाल की मां विजय चौधरी को फोन पर घटना की जानकारी दे दी थी। विजय चौधरी देहरादून पुलिस लाइन में एएसआई हैं। रात करीब एक बजे परिजन थाने पहुंचे और कुनाल को लॉकअप में बंद किए जाने की वीडियो बनाई। सात अगस्त को उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।

अधिकारियों से शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई

कुनाल चौधरी ने बताया कि उसके माता और पिता पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। इस मामले में वह एसएसपी से मिले तो जांच एसपी सिटी को सौंपी गई। कार्रवाई नहीं होने पर 11 अगस्त को पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसओ राजपुर प्रदीप रावत ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर अपर उपनिरीक्षक मदन सिंह बिष्ट वर्तमान तैनाती राजपुर थाना, दरोगा मुकेश नेगी वर्तमान तैनाती नेहरू कालोनी सहित पीएसी के जवान नवीन चंद्र जोशी और परविंदर के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।