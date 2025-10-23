Hindustan Hindi News
देहरादून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वालों का एनकाउंटर, पुलिस ने दो बदमाशों को गोली मारी

संक्षेप: बीते दिनों दून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने के मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात डोईवाला जंगल के पास बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए। 

Thu, 23 Oct 2025 09:34 AMGaurav Kala देहरादून
देहरादून के सरकारी दून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। डोईवाला लालतप्पड़ क्षेत्र में पुलिस की फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल में फरार हो गया। दोनों घायलों को डोईवाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों युवक दून अस्पताल के सामने फायरिंग प्रकरण में शामिल थे। उनके फरार साथी की तलाश की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस को संदिग्ध बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने लालतप्पड़ पर बैरियर लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भी बदमाश चेकिंग पॉइंट पर नहीं रुके। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों से मुठभेड़ की सूचना पर देहात और शहर के सभी जगह पुलिस को हाई अलर्ट किया गया।

एसएसपी खुद तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना अन्य अधिकारियों संग रवाना हुए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। घायलों जॉलीग्रांट अस्पताल में रेफर किया गया है। दोनों के विरुद्ध कोतवाली नगर देहरादून में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्द है। पुलिस ने बदमाशों से एक स्कूटी, दो तमंचे बरामद किए। उनकी पहचान सोहेल खान और शानू के रूप में हुई है।

