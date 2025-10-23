देहरादून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वालों का एनकाउंटर, पुलिस ने दो बदमाशों को गोली मारी

संक्षेप: बीते दिनों दून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने के मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात डोईवाला जंगल के पास बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए।

देहरादून के सरकारी दून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। डोईवाला लालतप्पड़ क्षेत्र में पुलिस की फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल में फरार हो गया। दोनों घायलों को डोईवाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों युवक दून अस्पताल के सामने फायरिंग प्रकरण में शामिल थे। उनके फरार साथी की तलाश की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस को संदिग्ध बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने लालतप्पड़ पर बैरियर लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भी बदमाश चेकिंग पॉइंट पर नहीं रुके। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों से मुठभेड़ की सूचना पर देहात और शहर के सभी जगह पुलिस को हाई अलर्ट किया गया।